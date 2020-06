Am Steglitzer Kreisel sind derzeit kaum Handwerker zu sehen.

Neuer Eigentümer Der Kreisel in Steglitz gehört jetzt ADO Properties

Noch einmal hat der Steglitzer Kreisel den Besitzer gewechselt. Nachdem die CG-Gruppe von Christoph Gröner das 120 Meter hohe Gebäude an der Steglitzer Schloßstraße gekauft hatte, ging das Unternehmen in der Consus Real Estate AG auf. Gröner wechselt vom Vorstand in den Aufsichtsrat. Jetzt hat das Immobilienunternehmen ADO Properties die Consus Real Estate erworben.