Wohnungsbaugesellschaft soll Geisterhaus übernehmen

Das Bezirksamt will das leerstehende Haus am Hindenburgdamm über einen Treuhänder sanieren und vermieten lassen.

Um den jahrelangen Leerstand im Geisterhaus am Hindenburgdamm, Ecke Gardeschützenweg zu beenden, will Steglitz-Zehlendorf neue Wege gehen. Der Bezirk wird, wie bereits in Pankow in der Smetanastraße geschehen, einen Treuhänder einsetzen, der das Haus zeitweise übernimmt und saniert. Allerdings soll im Südwesten erstmals eine Wohnungsbaugesellschaft die Aufgabe des Treuhänders übernehmen.