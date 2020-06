Mieter am Kreisel: „Ich fühle mich hilflos“

So soll der neue Busbahnhof am Kreisel aussehen. Die Wohnungen, die heute noch darüber sind, fallen weg und werden durch Büros ersetzt.

Berlin. Dass er seine Wohnungen verlieren wurde, erfuhr das 60-jährige Mieter aus der Zeitung, genau gesagt aus der Berliner Morgenpost. Seit 40 Jahren wohnt René Hensel (Name geändert) an der Kuhligkshofstraße am Fuß des Steglitzer Kreisels. 40 Quadratmeter, ein Zimmer, Blick auf den Innenhof. „Herrlich ruhig“, sagt der Steglitzer. Durch Zufall sei er auf den Artikel gestoßen, in dem stand, dass alle Wohnungen abgerissen werden. „Dabei hieß es doch immer, dass die Wohnungen im Sockelbau erhalten bleiben“, so der Anwohner. Von der Bezirksbürgermeisterin wollte er jetzt im Stadtplanungsausschuss wissen: „Wie geht es mit uns Mietern weiter?“ Er fühle sich so hilflos, denn er finde doch nie wieder eine Wohnung im Bezirk. Könnte sie nicht dafür sorgen, dass Ersatzwohnungen gestellt werden müssen? Oder einfach den Bauantrag nicht genehmigen?