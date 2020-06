Eintritt im Botanischen Garten wie zu Vor-Corona-Zeiten

Berlin. Der Botanische Garten kehrt zu seinem normalen Tarifsystem zurück, das vor der Corona-Pandemie galt. So kann der Garten vom 10. Juni an wieder mit einem ermäßigten Tickets zum Preis von 3 Euro besucht werden. Bislang mussten alle den regulären Tarif von 6 Euro zahlen. Auch freie Eintritte werden wieder wie vor der Corona-Zeit gewohnt, gewährt. Weiterhin gilt aber: Alle Tickets für den Garten gibt es nur online. Für den ermäßigten und freien Eintritt buchen Gäste online vorab ein Einlass-Zeitfenster und weisen beim Einlass den Ermäßigungsgrund nach. Der Vorverkauf der neuen Ticketkategorien startet am 9. Juni 2020. Bislang ist aber nur das Freiland geöffnet. Die Gewächshäuser bleiben weiterhin geschlossen.

Warteschlangen sollten vermieden werden

Im ersten Monat des eingeschränkten Betriebs konnten zunächst nur normale Tickets verkauft werden, um Nachweiskontrollen minimal zu halten und Warteschlangen an den Eingängen zu vermeiden. Nach nun erfolgreichem Betrieb der neu etablierten Besuchs-Infrastruktur weitet der Botanische Garten sein Ticketangebot wieder aus. „Es liegt uns sehr am Herzen, wieder ein breites Spektrum an Tarifen bereitzustellen“, sagt Direktor Thomas Borsch. Ein Besuch im Botanischen Garten zum Aufatmen, Naturgenuss und Erholung sollte immer möglich sein. Deswegen sei es wichtig, wieder ermäßigte und kostenfreie Tickets für die berechtigten Personengruppen anzubieten. Allerdings gibt wegen der geltenden Corona-Verordnung noch eine Ausnahme: Gruppentickets für Gruppen ab zwölf Personen und Schultickets sind aktuell nicht im Verkauf.

Frühsommer ist zu erleben

Wenige Wochen vor Start der Sommerferien ist im Botanischen Garten gerade der Frühsommer zu erleben. In den Alpen blühen die Alpenrosen. Die Osteuropäische Steppe gleicht einem wogenden Meer aus Österreichischem Lein mit Schwarzpurpurnem Lauch und erinnert an die ungarische Puszta. Auf dem Olymp ragen die Pracht-Königskerzen in die Höhe. Auf den Wiesen blühen der Wiesen-Salbei, Margeriten und Klappertopf, während die Pflanzen im Duft- und Tastgarten ihre Duftnoten von Ananas bis Zitrone verströmen.

Weitere Informationen und Online-Ticketing: www.botanischer-garten-berlin.de