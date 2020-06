Berlin: Wildschweine machen den Südwesten unsicher - Jagd gefordert

Zwischen 3000 und 4000 Wildschweinen leben in den Berliner Wäldern und in der Stadt

Erst kürzlich musste die Polizei die Mühlenstraße in Zehlendorf sperren, damit fast 50 Wildschweine die Straße queren konnten. Jetzt waren die Tiere in der Onkel-Tom-Straße unterwegs. Dort wurde am Sonntag ein 35-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt, als ihn eine Wildschweinrotte umrannte. Am Montag lag der Rollerfahrer noch auf der Intensivstation, Lebensgefahr bestand nicht. Immer öfter beschweren sich Anwohner, zum Beispiel aus dem Prettauer Pfad in Lichterfelde, dass die Tiere Gärten und Spielplätze verwüsten. Werden die Wildschweine im Südwesten zur Plage?