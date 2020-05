Putzkräfte an Schulen sollen beim Bezirk angestellt sein

Dafür setzt sich eine Initiative in Steglitz-Zehlendorf Im Rahmen der Aktion „Schule in Not“ ein. Debatte im Schul- und Haushaltsausschuss

Berlin. Fast 2000 Unterschriften kamen in Steglitz-Zehlendorf für die Aktion „Schule in Not“ zusammen. Das waren doppelt so viele, wie für einen Einwohnerantrag gebraucht wurden. Der Antrag war jetzt auf der Tagesordnung der Bezirksverordneten und wird in einem nächsten Schritt im Schulausschuss und Haushaltsausschuss beraten. Mit dem Einwohnerantrag fordern die Initiatoren des Projekts Sofortmaßnahmen für saubere Schulen. Die Bürgerinitiative „Schule in Not“ ist ein berlinweiter Verein, in dem Eltern, Lehrkräften, Schülern, Erzieher und Sozialarbeiter zusammenarbeiten. Die Schulreinigung ist nur ein Thema, es geht unter anderem auch um Inklusion und Digitalisierung.