Zurück ins Mittelalter: Handwerker zeigen wieder ihre Kunst

Das Leben in dem mittelalterlichen Dorf in Düppel ist wieder erwacht. „Endlich“, sagt Nicola Kleppmann, „ich hatte schon Entzugserscheinungen.“ Seit Februar sei sie nicht mehr da gewesen.

Die 32-Jährige in Kleid, Haube und Tuch, so wie man es vor 800 Jahren trug, baut eine Kiepe. Der Korb ist fast fertig, nur die Trageriemen müssen noch angebracht werden. In ihrem wirklichen Leben ist die junge Frau in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung eines technischen Unternehmens. Doch sonntags ist sie im Museumsdorf, um die Besucher mit dem alten Handwerk vertraut zu machen.

Das ist jetzt wieder möglich: Seit dem 14. Mai sind die Freiflächen des Dorfes an der Clauertstraße wieder geöffnet.

Museumsdorf Düppel: Stromleitungen wurden ausgetauscht

Das Museumsdorf Düppel ist ein einzigartiges Beispiel für experimentelle Archäologie. Das Alltagsleben im Mittelalter soll so getreu wie möglich nachempfunden werden. Zwei Monate war das Dorf, das auf den Grundmauern einer Ansiedlung aus dem Mittelalter wieder aufgebaut wurde, geschlossen. Die Zeit habe man zumindest gut genutzt, erzählt Paul Spies, Direktor der Stiftung Stadtmuseum Berlin, zu der das Dorf gehört.

So konnten endlich neue Stromleitungen verlegt werden, die letzten Arbeiten laufen noch. Künftig werden auch die Wege am Abend beleuchtet sein. Sorgen bereitet Paul Spies dennoch, dass die Museen in den vergangenen Wochen keine Einnahmen erzielt und jetzt auch noch höhere Ausgaben durch die Corona-Maßnahmen haben. So müsse zum Beispiel zusätzliches Sicherheitspersonal beschäftigt werden, das die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln überwacht.

Die ersten Dauergäste kamen gleich am Vormittag

Am ersten Tag lief es bei Temperaturen um zehn Grad noch ruhig an. Wanja war einer der ersten Besucher. Der Zehnjährige war mit seinem Vater und seinem Freund Kolja gekommen. Sie seien Dauergäste, erzählt der Vater, während alle drei Hirtentäschel kauen – eine Pflanze, die sie gerade gepflückt haben und die voll mit Vitaminen ist.

Die Jungs würden sich für die alte Schmiede begeistern, erzählt der Kreuzberger. Denn dort könnten sie selbst das Handwerk ausprobieren. An diesem Vormittag konnten sie aber erst einmal Zimmermännern zusehen, die an einem Spandauer Oberstufenzentrum ausgebildet werden und im Dorf die Dachreiter auf den alten Hüten erneuerten. Für die Holzkreuze mussten sie Baumstämme spalten und die Stifte behauen – mit Werkzeug und Techniken wie im Mittelalter.

Drei kleine Düppeler Weideschweine

Erstmals zu sehen ist der Nachwuchs bei den Düppeler Weideschweinen. Ende Februar sind die drei Jungtiere auf die Welt gekommen. Die ersten Besucher können sie nicht aus der Ruhe bringen.

Die Weideschweine seien eine Rückzüchtung, mit der man schon in den 80er-Jahren begonnen habe, erzählt die wissenschaftliche Mitarbeiterin Julia Heeb. Alte Abbildungen vom Körperbau der Schweine im Mittelalter dienten als Vorbild für die Kreuzung von Wild- und Wollschweine sowie Landrassen.

Herausgekommen ist das Weideschwein, das einen Karpfenrücken und eine lange Schnauze hat. Anders als die Hausschweine können sie auch auf die Weide gehen. „Früher hat man die Schweine wie Schafe durch die Wälder getrieben, damit sie sich an Eicheln satt fressen“, sagt Julia Heeb.

Neue Themen-Inseln im Wald

Die wissenschaftliche Mitarbeiterin möchte noch einige Projekte in diesem Jahr verwirklichen. Sie will neue Themen-Inseln im Wald auf dem Museumsgelände schaffen. Fast fertig ist die Ausstellung zum Thema Bienen, in der die Besucher die Kulturgeschichte der Bienenzucht erfahren.

Die nächsten Ausstellungen werden die Biodiversität, Holz und Lehm und die experimentelle Archäologie zum Schwerpunkt haben. Auch die historischen Häuser rund um den Dorfplatz sollen künftig aufgeteilt werden in Ausstellungshäuser und „Living History“-Häuser.

Planungen für den Neubau beginnen

Noch nicht so richtig voran sind die Pläne für einen Neubau gekommen. „Wir beginnen in diesem Jahr mit der Planung“, sagt Direktor Paul Spies. Dafür sei das Geld da. Aber für die geplanten Bauaktivitäten habe das Land Berlin noch keine Summe zur Verfügung gestellt.

Das neue zweistöckige Gebäudes aus Holz soll auf dem Wirtschaftshof auf einer Fläche von 1200 Quadratmetern entstehen und Verwaltung und Museumsbetrieb vereinen. Geschätzte Kosten: zwischen fünf und zehn Millionen Euro. Neben Kassenbereich, Museumsshop, Büros und Sanitäreinrichtungen soll es auch Platz für Ausstellungen, eine Lehrküche und Seminarräume geben.