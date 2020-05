Steglitzer Kreisel: Gebäude am Fuß werden abgerissen

Während der Turm des Steglitzer Kreisels nach und nach hinter einem Fassadengerüst verschwindet, wurden neue Pläne für das Gebäude-Ensemble am Fuß des Hochhauses an der Schloßstraße gemacht. Ursprünglich sollten Hotel, Parkhaus und die Gewerbeflächen umgebaut werden. Doch diese Idee wurde verworfen. Alle Sockelgebäude rund um das Hochhaus, in dem 330 Eigentumswohnungen entstehen, sollen abgerissen und neu gebaut werden. Das sind die Pläne des Investors, der Consus Real Estate, die jetzt im Stadtplanungsausschuss des Bezirks Steglitz-Zehlendorf vorgestellt und von allen Fraktionen und der Bezirksbürgermeisterin begrüßt wurden. Die Neubauten sollen nach derzeitigen Plänen 2025 fertig sein.

Steglitzer Kreisel: Sockel passt nicht mehr zum neuen Turm

„Wir haben geprüft, ob die alte Bausubstanz noch zu nutzen ist“, sagt Jürgen Kutz, Vorstand der Consus. Doch das sei nicht möglich, wenn das Ensemble für die nächsten 50 bis 100 Jahre schick und zukunftsfähig gemacht werden soll. Der Sockel, der noch den Charme der 60er-Jahre habe, passe nicht mehr zu dem neuen Turm mit der modernen Fassade. Aus diesem Grund habe man entschieden, alles komplett neu aufzubauen. Einen „deutlich dreistelligen Millionenbetrag“ werde man in den neuen Sockel investieren, der künftig „das Eingangstor zu einer der wichtigsten Einkaufsstraßen in Berlin“ sein soll, sagt Jürgen Kutz.

Die Ausarbeitung der Pläne hat das Büro Fuchshuber Architekten übernommen. Die größten Veränderungen sind am heutigen Hotel-Komplex und am Parkhaus geplant. Der Gebäudeteil an der Albrechtstraße, der zum Hermann-Ehlers-Platz zeigt, wird im Stil der alten Kaufhaus-Architektur mit Glasflächen und einer durchbrochenen Natursteinfassade wieder aufgebaut. Der Bau wird an der Seite zum Hermann-Ehlers-Platz eine geschlossene Fassadenfront haben und die maximalen Höhe erreichen. Zum Hof hin öffnet er sich mit immer niedrigeren Staffelgeschossen. Heute ist es andersherum: Das alte Gebäude ist an der Albrechtstraße am niedrigsten und wird zum Innenbereich hin immer höher.

Flächen im Sockel des Steglitzer Kreisels werden neu verteilt

An der Kubatur des Baus, also am Volumen des Baukörpers und an den bebauten Flächen, ändere sich nichts, versichert Kutz. Auch die Traufhöhe bleibe gleich. Einige Flächen werden nur neu verteilt. Entlang der Albrechtstraße soll es künftig einen Arkadengang mit Cafés und Restaurants sowie mehreren kleinen Passagen zum Busbahnhof geben. Damit sind die Busse im Inneren des Gebäudeensembles künftig fußläufig besser erreichbar. Auch der Bahnhof soll damit aufgewertet werden. In dem Neubau ist wieder ein Hotel geplant, dazu werden aber auch noch neue Büroflächen entstehen.

Das Parkhaus wird an der Seite, die auf die Kreuzung von Westtangente, Wolfensteindamm und B1 zeigt, eine halbrunde geschwungene Fassade erhalten. Von den zehn Geschossen bleiben sechs übrig. Etwa 400 Stellplätze stehen später noch im Untergeschoss und im Erdgeschoss zur Verfügung. Darüber ist ein Bürohaus geplant. Da das Gebäude planungsrechtlich als Parkhaus festgelegt ist, muss der Investor eine Befreiung von dieser Nutzungsart beantragen. Darüber entscheidet dann das Stadtplanungsamt von Steglitz-Zehlendorf.

70 Mietwohnungen wird es nicht mehr geben

Größere Veränderungen stehen auch entlang der Kuhligkshofstraße an – also parallel zur Stadtautobahn. Das Gebäude, in dem heute nach Auskunft des Investors Arbeiterwohnheime und Gewerbe sind, könne so nicht mehr genutzt werden. „Die 70 Mietwohnungen fallen weg“, sagt Jürgen Kutz. Wohnen finde nur noch im Turm des Kreisels und in den darunter liegenden Sockelgeschossen statt. In den Neubau soll nur noch Gewerbe einziehen, vorstellbar sind Büros und Praxen.

Ob es im Sockel des Kreisels auch eine Obdachlosenunterkunft geben wird – die der Investor im Vorfeld nicht ausgeschlossen hatte –, hängt von der weiteren Entwicklung ab. „Wir müssen uns mit dem Umfeld von den Bahnhöfen für U-Bahn, S-Bahn und Bussen befassen“, sagt Kutz. Es müsse so gestaltet sein, dass alles ineinandergreife. Vor allem aber hätte man dafür Sorge zu tragen, dass keine neuen Brennpunkte entstünden. Entsprechende Hilfe-Einrichtungen könnten aber Flächen in den neuen Gebäuden anmieten.

Alle Fraktion befürworteten die Pläne im Ausschuss und bezeichneten das Vorhaben als „Aufwertung und Verbesserung“. Diesem Urteil schloss sich auch die Bezirksbürgermeisterin an. „Das ist eine gute Entwicklung, die auch Auswirkungen auf den Hermann-Ehlers-Platz haben wird“, sagt Cerstin Richter-Kotowski (CDU). So habe man vom Platz aus einen schönen Blick auf die Arkaden. Jetzt müsse man für ein einheitliches Erscheinungsbild sorgen und Ideen für eine Gestaltung des Hermann-Ehlers-Platz sammeln. Dazu solle es noch in diesem Jahr eine Bürgerversammlung geben.

Bürohaus wird zu Wurmturm umgebaut

Das einstige, 120 Meter hohe Bürohaus, in dem die Steglitzer Verwaltung ihren Sitz hatte, wird derzeit zu einem Wohnturm umgebaut. Die 330 Eigentumswohnungen sollen im zweiten Quartal 2022 bezugsfertig sein. Im Moment wird das Hochhaus eingerüstet, im Anschluss beginnt der Innenausbau. Die Arbeiten am Sockel sollen sich anschließen, könnten aber teilweise auch schon parallel beginnen, sagt Consus-Vorstand Jürgen Kutz. Sie starten am Parkhaus, gefolgt vom Gebäuderiegel an der Kuhligkshofstraße. Zum Schluss ist der Neubau des Hotels geplant.