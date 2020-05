Kranoldplatz: Offener Brief der Anwohner an Investor Huth

Der Kiez rund um den Kranoldplatz in Lichterfelde Ost soll in seiner Struktur erhalten bleiben. Für die Bürgerinitiative „Kranoldkiez Lichterfelde“, die sich dafür einsetzt, gehören die vielen kleinen inhabergeführten Läden und der überdachte Ferdinandmarkt dazu. Sie hat sich jetzt mit einem offenen Brief an Harald Huth, Geschäftsführer der HGHI Holding GmbH, gewandt, der mehrere Häuserzeilen am Kranoldmarkt gekauft und schon von anderen Plänen berichtet hat. So soll der private Ferdinandmarkt abgeschafft werden und an der Stelle großflächiger Einzelhandel entstehen. Die Bürgerinitiative fordert nun den Investor auf, mit den Anwohnern und Geschäftsleuten ins Gespräch zu kommen und seine Ziele und Pläne hinsichtlich des Kranoldkiezes öffentlich zu machen.

Mieterhöhungen und Leerstand

„Sie haben in letzter Zeit aus Gründen der Gewinnmaximierung Immobilien rund um den Kranoldplatz erworben“, heißt es in dem Brief der Bürgerinitiative an den Investor. Die Mieten seien zum Teil drastisch erhöht worden, was in vielen Fällen dazu geführt habe, dass der eine oder andere Mieter aufgeben musste. Das sei am Leerstand zu sehen. „Auch der Ferdinandmarkt soll Ihren Plänen zum Opfer fallen“, so der Vorwurf der Kiezakteure. Und das zugunsten eines Umbaus, der die Einzelhandelsgeschäfte verdränge und auf dessen Fläche dann Filialisten und Büros angesiedelt werden sollen.

Aufbau der Wirtschaft nach der Corona-Krise

Dennoch zeigen sich die Mitglieder der Bürgerinitiative offen für Veränderungen, weil sie ihrer Meinung nach immer eine Chance sind, Bewährtes zu bewahren und Neues behutsam zu planen und umzusetzen. Gerade jetzt müsste der Aufbau der Wirtschaft nach der Corona-Krise erklärtes Ziel aller Beteiligten sein – so ihr Standpunkt. Und darüber, wie das am Kranoldplatz geschehen könnte, wollen sie mit dem Investor reden.

In seinem Schreiben an die Bürgerinitiative geht Harald Huth zwar nicht auf das Gesprächsangebot ein, er erklärt aber seine Position und seine Absichten. „Wir haben nicht aus Gründen der Gewinnmaximierung Immobilien rund um den Kranoldplatz in letzter Zeit erworben“, so der Investor. Der Erwerb beruhe auf einem einzigen Kaufvertrag aus dem Jahre 2017 und sei somit immerhin schon drei Jahre her. „Ich verstehe selbstverständlich Ihre Ängste“ schreibt Huth. Jedoch seien diese eher geprägt durch viele Gerüchte, die zum Großteil nicht der Wahrheit entsprächen.

Investor sieht Sterben der kleine Ladenlokale

Der Investor erläutert schließlich die derzeitige Situation im Einzelhandel. So hätten seiner Ansicht nach kleinere Ladenlokale so gut wie keine Chance mehr gegenüber dem Onlinehandel. „Durch die Ausgangssperre und die Schließung des Einzelhandels in den letzten Wochen hat sich das noch verschärft und wird durch Auflagen gegenüber dem Einzelhandel noch verschlimmert“, so der Investor. Von daher sei es wichtig, Einzelhandelsstandorte, die kleinteilig vermietet sind, durch größere Ladenlokale zu stärken, die mehr Frequenz erzeugen. Wer das nicht erkenne und solche Entwicklungen verhindere, werde langfristig dem stationären kleinteiligen Einzelhandel am Kranoldplatz großen Schaden zufügen. Mit der Folge eines weiteren Sterbens von kleineren Ladenlokalen. „Da der Kranoldplatz zu viele kleine Ladenlokale hat und zu wenig Frequenz aufweist, ist es also unser Ziel, diese Frequenz durch einen starken Frequenzbringer zu ergänzen, um die kleinen Ladenlokale weiterhin gut vermietet zu halten“, sagt Huth zu seinen Plänen.

Der Ferdinandmarkt soll schließen

Harald Huth hat mit der HGHI eine Ladenpassage und ein weiteres Gebäudeensemble am Kranoldplatz gekauft. Seitdem ist die Unruhe groß im Kiez. Viele Läden auf der Seite des alten Stellwerkes stehen leer. Auf einem Informationsabend vor mehr als einem halben Jahr hat der Investor erstmals seine Pläne den Anwohnern vorgestellt. Dazu gehört, dass nur ein Markt bleiben soll. Heute gibt es den öffentlichen Markt auf den Kranoldplatz, der von der Wirtschaftsförderung des Bezirks organisiert wird und den privaten Ferdinandmarkt, der in einem Gebäude ist, das der Investor erworben hat. Die mit Glas überdachte Halle, in dem die Händler des Ferdinandmarktes heute noch ihre Stände haben, wird baulich geschlossen. Damit entstehen große Einzelhandelsfläche, die an Geschäfte vermietet werden sollen.