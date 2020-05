Stürmi und ich: Eine ganz besondere Freundschaft in Steglitz

Für Kay Fischer gibt es eigentlich nur einen Grund, in den Stadtpark Steglitz zu gehen. „Kommen Sie, ich muss Ihnen zwei besondere Enten zeigen“, sagt er gleich nach der Begrüßung und marschiert los – zu einem der drei Teiche.

Von weitem sieht er die Tiere am Ufer sitzen, beide einige Meter voneinander entfernt. „Oh, sie haben sich wohl gestritten“, stellt er leicht irritiert fest. Denn eigentlich seien die beiden Enten ein unzertrennliches Paar. Das Besondere an ihnen: Das Weibchen hat ein außergewöhnlich helles Federkleid, das Männchen ist eine Mischung aus Haus- und Wildente und hat eine komplett braune Bauchdecke und einen weißen Fleck am Hals.

„Sie müssen gemerkt haben, dass sie anders sind als die anderen Enten“, sagt der 50-Jährige. Deshalb seien sie wohl ein Paar geworden.

Lesen Sie auch: Ein neues Haus für die Elefanten im Berliner Tierpark

Fischer beobachtet seit 15 Jahren Enten

Es ist nur eine weitere Enten-Episode, die der Steglitzer im Stadtpark erlebt. Seit 15 Jahren beobachtet er die Wasservögel an den Teichen. Etwa 100 sind es im Moment. Einige hat er vom ersten bis zum letzten Lebenjahr „begleitet“, andere sind so zahm geworden, dass sie ihm vor die Füße geflogen und auf die Hand gekrabbelt sind.

Auf Führungen durch den Park hat Fischer, der Bürokaufmann und Autor ist, schon oft seine Entengeschichten erzählt. Als er immer wieder gefragt wurde, warum er sie nicht aufschreibe, hat er sich schließlich daran gemacht, sie in einem Buch zusammenzutragen.

In „Ente kompetente“ erfährt der Leser nun alles über Adele, Lieschen und Siegfried und das Verhältnis zwischen Enten und Dinosaurier. Auf 154 Seiten erzählt Fischer seine Erlebnisse, die er über die Jahre im Stadtpark angesammelt hat. Es ist sein sechstes Buch, aber das erste über seine Lieblingstiere.

Es ist nicht sein erstes Buch

In den vorangegangen Büchern hat er sich in Märchen und Novellen mit dem Thema Zeit und Vergänglichkeit, mit der Umwelt und anderen Tieren auseinandergesetzt. Diesmal berichtet er nun von wahren Begebenheiten, die aber auch erstaunen lassen.

Kay Fischer, der Entenflüsterer vom Stadtpark Steglitz, kommt den Tieren sehr nah, baut eine Beziehung zu ihnen auf, gibt ihnen Namen. Das Buch ist eine Mischung aus Belletristik und Sachbuch, denn immer wieder erfährt der Leser auch Wissenswertes über die Enten.

Im letzten Kapitel kommen die Enten selbst zu Wort. Fischer erzählt eine fiktive Kurzgeschichte aus der Perspektive der Tiere.

Auch interessant: Frühlingsgefühle: Botanischer Garten öffnet wieder

Vater war Hobby-Ornithologe

Der Autor ist am Stadtpark aufgewachsen und lebt heute noch dort. So ganz genau kann er nicht sagen, wann es mit der Enten-Begeisterung losging. Er erinnert sich an eine Geschichte aus der Grundschule. Während die anderen Kinder in einem Töpferkurs Schalen und Tassen herstellten, töpferte er zum Erstaunen der Lehrerin eine Ente. Seine Mutter hat sie bis heute aufbewahrt.

Vielleicht komme die Leidenschaft auch vom Vater, sagt Fischer. Der sei Hobby-Ornithologe gewesen. Auf jeden Fall hätten ihn die Tiere, die so lustig wackeln und watscheln, schon immer gefallen.

Jede Ente hat für Kay Fischer eine eigene Persönlichkeit. Da gibt es die Braven und die Zickigen, die Diven. Und die Stürmischen, wie „Stürmi“, die trotz ihres aufgeweckten Wesens von den anderen weggebissen, also zum Mobbing-Opfer, wurde. Der Enten-Experte ist dazwischen gegangen und hat sie vor den anderen gerettet. Stürmi hat es ihm gedankt, indem sie sofort zu ihm auf die Hand kam.

Täglich eine Runde durch den Stadtpark

Noch heute kommt Kay Fischer jeden Tag in den Stadtpark, um nach „seinen“ Enten zu sehen. Aktuell beobachtet er eine junge Entenfamilie. Karfreitag sind die sieben Jungvögel geschlüpft, nur vier haben es geschafft. Beim Spaziergang durch den Stadtpark war er überrascht, Vater, Mutter und den Nachwuchs gemeinsam auf der Wiese sitzen zu sehen. „Das kommt nicht so oft vor, dass alle zusammen sind“, sagt der Steglitzer. Meistens würde man nur die Mutter mit den Jungtieren sehen.

Herausgefunden hat er auch, wohin ein Entenschwarm jeden Tag „entfliegt“. Er hatte sich gewundert, warum die Tiere abends grüppchenweise über den Bäumen aufgestiegen und davongeflogen sind, „als ob sie eine Art Luftbrücke bilden.“

Fischer ist ihnen nachgelaufen und hat gesehen, dass das Klinikum Steglitz ihr Ziel ist. Am nächsten Tag kontrolliert er dann, ob sie alle wieder zurück sind.

Kay Fischer: „Ente kompetente“, Mariposa Verlag Berlin, 154 Seiten, 14 Euro, www.kayfischer.de