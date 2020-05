Besucher nehmen ihren Botanischen Garten wieder in Besitz

Schon kurz vor 9 Uhr standen die ersten vor dem Botanischen Garten. Sonne, Wolken, bestes Wetter. Gesche Hohlstein, die Sprecherin des Gartens, nahm sie am Eingang Unter den Eichen mit den Worten in Empfang: „Wir freuen uns so, dass wir wieder aufmachen können.“ Die Besucher auf der anderen Seite rissen die Arme hoch und riefen: „Wir uns auch!“ Fürchterlich sei die Zeit gewesen, erzählen die ersten Garten-Gäste über die vergangenen Wochen der Schließung. Was sie alles verpasst haben: Die Wildtulpenblüte, die Kirschblüte, die Krokusblüte. Doch sie wissen auch, was sie erwartet: Am Ende des Frühlings blühen Bärlauch, Flieder, Maiglöckchen.

Die Besucher verteilen sich am ersten Tag der Wiedereröffnung schnell auf den langen Wegen. Sie nehmen ihren Garten wieder in Besitz, ziehen ihre gewohnten Runden und kontrollieren, wie weit ihre Pflanzen sind. Einige Einschränkungen müssen sie in Kauf nehmen. Die Gewächshäuser sind noch geschlossen, die Stühle vor dem Großen Tropenhaus auf einem Stapel. Nur ein kleiner Imbiss bietet Kaffee und Eis an. Tickets müssen vorab für ein Zeitfenster online gebucht werden unter www.botanischer-garten-berlin.de oder über die Hotline 030-201 696 006. Vor Ort werden keine Tickets verkauft, es gibt auch keine ermäßigten Karten.

Vattenfall baut auf einem Hauptweg

Auch im Freiland sind nicht alle Wege begehbar. Auf dem Hauptweg zwischen den beiden Eingängen verlegt Vattenfall bis zum Beginn der Heizperiode neue Leitungen für die Fernwärme. Die Strecke ist mit Bauzäunen abgesperrt, einige Besucher landeten vor ihnen in der Sackgasse und mussten umkehren. Erst in den nächsten Tagen seien alle Schilder da, um die Besucher an der Baustelle vorbeizuführen, sagt Gesche Hohlstein.

Für Cordula Gürtler sind das alles „kleine Problemchen“. „Hauptsache der Garten ist wieder auf“, sagt die Rechtsanwältin aus Wilmersdorf. Für sie ist es der perfekte Tag: die Luft klar, die Wege nicht so voll, alles frisch gemacht, Sonnenschein. Seit einiger Zeit ist sie Mitglied im Verein der Freunde des Botanischen Gartens. Sie liebt die „schön angelegten Landschaften, die Hügel, Wiesen, und die immer neuen Blicke“. Es sei immer wie eine kleine Reise, wenn sie durch den Tannenwald, vorbei an den Rhododendronhainen zum japanischen Pavillon laufe, erzählt Cordula Gürtler. Sie habe keinen eigenen Garten, aber der Bus bringe sie direkt in den Botanischen Garten, wo sie in aller Ruhe spazieren gehen könnte.

Strauchpfingstrosen mit großen Blüten

Rund um den China-Teich stehen derzeit die Strauchpfingstrosen in voller Blüte. „Sie strömen einen betörenden Duft aus“, sagt Gartensprecherin Gesche Hohlstein. Die Kamelienblüte in den Gewächshäusern war noch kurz im Februar zu sehen, bevor sich die Türen schlossen. Eine Prognose, wann auch die Pflanzen in den Häusern wieder zu sehen sein werden, wagt die Gartensprecherin derzeit noch nicht. Zwar würden die Museen auch langsam wieder öffnen, sagt Gesche Hohlstein. Doch in den Gewächshäusern sind die Gänge schmal und es herrsche eine hohen Luftfeuchtigkeit. Nicht die besten Voraussetzungen, für eine schnelle Öffnung. Aber wichtig sei, dass das Freiland für die Besucher wieder offen ist, so die Sprecherin. Denn nicht jeder hätte verstanden, warum der Britzer Garten offen blieb, der Botanische Garten aber schließen musste.

Mehr Informationen zum Ticketverkauf unter www.botanischer-garten-berlin.de