Frühlingsgefühle: Botanischer Garten öffnet wieder

Berlin. Eine Woche nach der Wiedereröffnung von Zoo und Tierpark kommen jetzt auch die Pflanzenfreunde wieder auf ihre Kosten. Am Dienstag, 9 Uhr, öffnet der Botanische Garten seine kompletten Freiflächen für die Besucher. Die Gewächshäuser bleiben zunächst noch geschlossen. Aber der Frühling ist auf Wiesen und Bergen in voller Blüte.

Wie auch in anderen Einrichtungen gelten für den Besuch des Botanischen Gartens noch zahlreiche Einschränkungen. So wird unter anderen ein Online-Ticket-System eingeführt, um die Besucherzahlen zu begrenzen (Karten unter www.botanischer-garten-berlin.de). Alternativ kann das Ticket auch telefonisch über eine Hotline (030-201 696 006) gebucht werden.

Maximal 1000 Besucher gleichzeitig im Garten

Der Eintritt ist ab sofort nur noch mit einem vorab erworbenen Onlineticket für festgelegte Zeitfenster möglich. „Damit sollen Risikosituationen wie Warteschlangen oder Ballungen an den Eingängen von vornherein reduziert und die verantwortlichen Maximalzahlen an Gästen eingehalten werden“, sagt Direktor Thomas Borsch. Die Tickets geben ein einstündiges Einlassfenster vor und gelten für bis zu vier Stunden Aufenthalt im Garten. Vor Ort gibt es keine Tickets, auch ermäßigte Karten werden nicht verkauft. Die Besucherzahlen sind auf maximal 1000 Gäste gleichzeitig beschränkt, damit werden bis zu 250 Gäste pro Stunde eingelassen.

Erholungspausen auf Bänken sind möglich

Auch Gäste, die eine Jahreskarten haben oder Mitglieder im Verein der Freunde sind, müssen für ihren Besuche vorab kostenfrei ein Zeitfenster buchen. Der Besuch im Botanischen Garten ist wie überall nur unter Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensrichtlinien zur Eindämmung des Coronavirus möglich. Dazu gehört, dass der Besuch maximal zu zweit oder mit Angehörigen eines Haushalts gestattet ist. Auf den Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen Personen ist jederzeit zu achten. Aber: Erholungspausen auf Sitzbänken sind unter Einhaltung der Abstandsregeln möglich. Nur auf dem ausgewiesenen Liegerasen vor den Gewächshäusern ist eine Erholungspause im Mindestabstand von fünf Metern erlaubt, jedoch kein Picknick. Die Toilettenräume dürfen jeweils nur von einer Person betreten werden oder mit Angehörigen eines Haushalts.

Finanzielle Einbußen in der Corona-Krise

Trotz der Wiedereröffnung muss der Botanische Garten finanzielle Einbußen durch die coronabedingte Schließung hinnehmen. So führen die limitierten Besucherzahlen bei mehr Personaleinsatz zu deutlich höheren Kosten und weniger Einnahmen. Auch die mehrwöchige Schließung und Absage von Veranstaltungen wie dem Berliner Staudenmarkt hat bereits zu starken Einbußen geführt. „Wir freuen uns momentanganz besonders, wenn die Berliner ihren Hauptstadtgarten in der Corona-Krise mit ihrem Besuch unterstützen“, so Thomas Borsch.