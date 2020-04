Berlin. Miia, Jona, Marten und Jonte gehören zu den ersten Kinder, die den Spielplatz an der Herderstraße in Steglitz am Donnerstagvormittag wieder in Besitz nehmen. Schaukeln und Rutschen sind sofort besetzt, die vier können gar nicht genug kriegen. Morgens gegen 8 Uhr war der Spielplatz noch geschlossen.

Doch drei Stunden später ist das rot-weiße Flatterband verschwunden, dafür hängt ein Zettel mit den Hygienevorschriften am Eingang. Sie habe gelesen, dass die Spielplätze in Steglitz-Zehlendorf am 30. April wieder aufmachen, erzählt Maleen, die Mutter von Jonte und Marten. In der Vergangenheit sei sie schon öfter mit den Jungs vorbeigekommen. Aber die Kinder konnten die Klettergerüste nur aus der Entfernung betrachten. Deshalb habe sie sich am Donnerstagvormittag gleich auf den Weg gemacht. Und tatsächlich, der Platz war geöffnet.

Bezirk will „Spielplatz-Tourismus“ verhindern

Das war Glück. Denn der Bezirk Steglitz-Zehlendorf hat zwar angekündigt, die Spielplätze ab dem 30. April nach und nach wieder in Betrieb zu nehmen. Ein Liste welcher Platz wann dran ist, gab es aber nicht. „Wir beginnen heute mit der Öffnung von Spielplätzen im Bezirk, dabei sind mehrere Mitarbeitende unterwegs, so dass auch mehrere Spielplätze freigegeben werden“, heißt es aus dem Büro von Bezirksstadträtin Maren Schellenberg (Grüne) auf Nachfrage der Berliner Morgenpost. Um welche genau es sich handelt, könne nicht mitgeteilt werden. Die Begründung: „Da Tempelhof-Schöneberg seine Spielplätze erst ab dem 4. Mai wieder öffnet und auch im Land Brandenburg die Spielplätze noch geschlossen bleiben, möchten wir den ‘Spielplatztourismus’ in Grenzen halten.“

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier. Die aktuelle Auslastung der Intensivstationen in Deutschland finden Sie in unserem Klinik-Monitor.

Sicherheitskontrollen müssen gemacht werden

Die Öffnung der Spielplätze bereiten die Mitarbeitenden des Fachbereichs Grünflächen vor. Sie hängen Schilder auf, die noch einmal auf die Eindämmungsverordnung und Verhaltens- und Abstandsregeln hinweisen. Zunächst müssen aber auch die regulären Sicherheitskontrollen der Spielgeräte und die Reinigung durchgeführt werden. Deshalb werden die Spielplätze nur nach und nach freigegeben.

Bei einer Stichprobe auf vier Spielplätzen, waren aber immerhin drei geöffnet. Neben dem Spielplatz an der Herderstraße, konnten die Kinder auch wieder auf den Plätzen hinter dem Einkaufscenter „Boulevard Berlin“ und hinter der Schwartzschen Villa klettern und toben. Noch geschlossen war der Zirkus-Spielplatz hinter dem Forum Steglitz. Auf allen Plätzen war es noch ziemlich leer, nicht zuletzt auch aufgrund des schlechten Wetters. Etwa zehn Kinder hielten sich am Vormittag auf dem Herderspielplatz auf.

„Auf so einem großen Spielplatz ist es dann natürlich nicht schwer, die Abstandsregeln einzuhalten“, sagt Jenny, die Mutter von Miia und Jona. Sie war am Donnerstagvormittag eher zufällig vorbeigekommen, weil sie in der benachbarten Kita einen Betreuungsantrag abgeben wollte. Sie sei schon auf dem Heimweg mit den Mädchen gewesen, als sie die ersten Kinder auf dem Herderspielplatz gesehen hat. Beide Mütter sind sich einig: „Es ist ein große Erleichterung, dass die Spielplätze wieder öffnen.“ Die Kinder schaukeln und rutschen währenddessen und sind einfach nur froh.