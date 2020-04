Dass die Arbeiten auf der Baustelle am Osteweg begonnen hatten, erfuhren die Anwohner durch den Lärm der Maschinen. „Uns wurde nie mitgeteilt, dass es jetzt losgehen soll“, sagt Frank Sommerfeld, Anwohner der benachbarten Harry-S.-Truman-Allee. Doch es kam noch schlimmer.

Auf den Lärm folgten Erschütterungen. Der Fußboden habe vibriert, Gläser seien gesprungen, erzählt Sommerfeld, der auch Vorsitzender des Verwaltungsbeirates der Eigentümergemeinschaft ist. Schließlich habe er Risse in den Wänden in seinem Wohnzimmer und in der Tiefgarage entdeckt.

Nachdem ein Bausachverständiger die Schäden aufgenommen hat, haben die Wohnungseigentümer einen Rechtsanwalt eingeschaltet. Die Kanzlei hat sich mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in Verbindung gesetzt.

Anwohner wurden von Baustart überrascht

Am Osteweg entsteht eine Unterkunft für 200 Flüchtlinge. Vorausgegangen war ein langer Streit zwischen Senat, Bezirk und einer Bürgerinitiative, weil das Grundstück als Schulstandort reserviert war. Da der Bezirk aber kein anderes Grundstück anbieten konnte, setzte sich der Senat mit dem Sonderbaurecht für Flüchtlingsunterkünfte durch.

Im März begannen die Bauarbeiten, von denen die Anwohner überrascht wurden. Nach den ersten Erschütterungen und Schäden gab es im April mehrere Treffen mit dem Bauleiter und dem Bausachverständigen Wolfram Kohlhaus, der im Auftrag der Eigentümer eingesetzt worden war.

Auch die Kita ist von Erschütterungen betroffen

In den Protokollen des Bausachverständigen, die der Berliner Morgenpost vorliegen, beschreibt Kohlhaus die Auswirkungen von „Baugrunderschütterungen ausgehend vom Osteweg 63“. Betroffen davon ist ebenfalls die benachbarte Kita. Es seien Tassen zum Klappern gebracht worden, die Milch sei fast umgefallen, und überall gibt es Risse an Wänden und Böden, schreibt Kohlhaus.

Die Frage, die sich nun alle stellen: Warum wurde vor Beginn der Arbeiten kein Beweissicherungsverfahren in der Kita und den Wohnhäusern durchgeführt? Also ein Gutachten über den Zustand der Gebäude, um eventuelle neue Schäden zu erkennen. An der kleinen Kirche, die sich neben der Baustelle befindet, ist das geschehen.

Auf die Frage, warum vorab keine Bestandsaufnahme gemacht wurde, heißt es aus der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung: Die Flüchtlingsunterkunft, eine sogenannte MUF, habe lediglich eine „Flachgründung“. Es ist also ein Bau ohne Keller. „Teil der Gründungsarbeiten sind Bodenverdichtungsarbeiten, die in der Regel allenfalls zu Vibrationen führen“, erläutert Sprecherin Katrin Dietl. Für die nahe liegende Kirche sei deshalb vorab eine Beweissicherung durchgeführt worden. „Für die Neubauten – teilweise 60 Meter entfernt- wurde nicht eingeschätzt, dass es dort zu Schäden kommen kann“, so Dietl.

Unabhängiger Sachverständiger nimmt Schäden auf

Mittlerweile hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung unabhängige Sachverständige mit der Beweissicherung in der Kita und den Wohnungen sowie in der Tiefgarage beauftragt. Das sei auf Wunsch der Eigentümer geschehen, sagt Sprecherin Katrin Dietl. „Sollten Schäden an diesen Gebäuden, zum Beispiel Risse, nachweislich durch die Gründungsarbeiten verursacht worden sein, werden diese Schäden selbstverständlich beseitigt“, so Dietl.

Doch wie lassen sich ohne eine Bestandsaufnahme vor dem Start der Arbeiten alte von neuen Rissen erkennen? Es sei schwierig im Nachhinein, sagt der Bausachverständige Wolfram Kohlhaus. Ein Indiz könnte sein, dass die alten Schäden schon verfärbt seien und eine Patina angesetzt hätten, neue hingegen unverschmutzt seien.

Jetzt im Nachhinein könne man den alten Status nicht mehr erheben. Kohlhaus versteht es nicht. „Bei einem viergeschossigen Bau hätte die Bestandsaufnahme in der Nachbarschaft vorher gemacht werden müssen“, sagt der Architekt.

Risse in der Tiefgarage quer über die Wand

In der Tiefgarage zeigt Sommerfeld die Risse, die neuen und „unverschmutzten“. Sie sind mit bloßem Auge von älteren Schäden zu unterscheiden und ziehen sich teilweise über ganze Wände und quer über den Boden. In seiner Wohnung hat sich die Rigipswand von der Decke gelöst, am Fenster ist die Betonwand gerissen, der Rahmen des Terrassenfenstern biegt sich. Auch im Flur hat er neue Risse entdeckt.

Sommerfeld erinnert sich ganz genau an den Beginn der Arbeiten und wie die Walze loslegte. „Ich saß am Rechner, der Boden bebte“, sagt der Lichterfelder. Seine Frau habe gedacht, dass ein Hubschrauber über dem Haus kreise. Auf den Schreck folgten die Risse.