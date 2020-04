Neuer Name für Kreisel-Bauherr

Die CG-Gruppe wird in Consus RE AG umbenannt und ist Teil der Consus Real Estate AG. Christoph Gröner wechselt in den Aufsichtsrat.

Berlin. Erst wird der Steglitzer Kreisel in ÜBerlin umbenannt, jetzt wechselt auch noch der Name des Bauherren. Die CG Gruppe von Christoph Gröner – bisheriger Käufer und Investor – wurde umbenannt in Consus RE AG. Neuer Vorstandsvorsitzender ist Jens Jäpel, Christoph Gröner wechselt in den Aufsichtsrat. Die CG Gruppe war bereits seit 2017 eine Tochtergesellschaft der Consus Real Estate AG, das bleibt sie weiterhin, nur unter dem neuen Namen Consus RE AG. 75 Prozent des Unternehmens werden durch die Muttergesellschaft gehalten und 25 Prozent von Christoph Gröner.