Sie geben nicht auf: Mehrere Hundebesitzer haben Klage gegen den Leinenzwang an Schlachtensee und Krumme Lanke beim Oberverwaltungsgericht eingereicht. Unterstützt wird das Verfahren von der Erna-Graff-Stiftung für Tierschutz. Nach Auskunft des Oberverwaltungsgericht wollen die Kläger „trotz der Regelung im Berliner Hundegesetz ihre Hunde an den Uferbereichen beider Seen ganzjährig und unangeleint mitführen dürfen (OVG 5 B 6.18).

Beklagter in dem Berufungsverfahren ist das Land Berlin, vertreten durch das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf. Der Termin für die mündliche Verhandlung sollte am 29. April 2020 sein. Er wurde aber wegen der coronabedingten Einschränkung aufgehoben. „Ein neuer Termin zur mündlichen Verhandlung wurde noch nicht anberaumt“, sagt Christiane Scheerhorn von der Pressestelle des Oberverwaltungsgerichtes.

Streit begann vor fünf Jahren

Damit könnte ein alter Streit wieder von vorn beginnen. Vor fünf Jahren hatte die damalige Stadträtin Christa Markl-Vieto (Grüne) versucht, die Hunde komplett von den Seeufern zu verbannen. Vorausgegangen waren zahlreiche Konflikte mit anderen Seenutzern, wie Joggern und Badegästen. Um das Verbot durchzusetzen, hatte die Stadträtin kurzerhand alle Uferwege zu Badestellen erklärt. Dort sind die Tiere laut Hundegesetz verboten. Anwohner hatten dagegen geklagt und im Dezember 2015 Recht bekommen. In einem zweiten Anlauf versuchte die Stadträtin, wenigstens ein Verbot in der Badesaison von April bis Oktober durchzusetzen. Auch das wurde 2017 vom Verwaltungsgericht gekippt.

Heute dürfen die Hunde wieder alle Wege, auch die Uferwege, nutzen. Allerdings müssen die Vierbeiner an der Leine geführt werden, die maximal zwei Meter lang ist. Damit sind einige Hundehaltern aus Zehlendorf nicht einverstanden, deshalb sind sie in Berufung gegangen. „Oberstes Ziel der Klage ist es, den bestehenden Leinenzwang vollständig aufheben zu lassen und es Hundebesitzern zudem zu ermöglich, mit ihren Hunden in den Seen zu schwimmen“, heißt es in einer Erklärung der Erna-Graff-Stiftung für Tierschutz.

Die Klage enthalte aber auch mehrere abgestufte Regelungsmodelle, etwa die Aufhebung des Leinenzwangs in der Wintersaison. „Weder hat das Verwaltungsgericht eine Regelung bezüglich des Schwimmens getroffen, noch ermöglicht das Urteil Hundebesitzern ihre Hunden den nötigen Freilauf zu garantieren“, wird von der Stiftung beklagt.

Was ist eine öffentliche Badestelle?

Im Mittelpunkt des Rechtsstreits steht die Grunewaldschutzverordnung, die einen absoluten Leinenzwang für Hunde vorsieht. Eine Ausnahme ist das Hundeauslaufgebiet rund um den Grunewaldsee. Zudem legt die Berliner Hundeverordnung fest, dass Hunde an öffentliche Badestellen nicht mitgenommen werden dürfen. Die Kläger wollen diese Regelungen überprüfen lassen und dabei noch einmal die Frage klären, was überhaupt zu einer öffentlichen Badestelle zählt. Sind hiervon auch die Uferwege betroffen, auf denen im Sommer ebenfalls Badende in der Sonne liegen? Darüber soll die Richter befinden.

Wieso genügt das Hundeauslaufgebiet am Grunewaldsee nicht? Auch dazu nimmt die Erna-Graff-Stiftung Stellung. Sie kritisiert, dass der Grunewaldsee mittlerweile zum Hot-Spot der Hundeauslaufgebiete geworden ist. Im Sommer und an den Wochenenden würden sich dort Hunderte Hundebesitzer aus ganz Berlin mit ihren Schützlingen tummeln. Das sei weder für Menschen noch für Tiere eine Erholung. Die Tiere würden durch die Masse an Artgenossen und fremden Menschen überfordert werden.

Bezirksamt ist mit der jetzigen Regelung zufrieden

Das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf hofft, dass die Hundehalter keinen Erfolg mit ihrer Klage haben. „Die jetzige Regelung funktioniert sehr gut“, sagt Umweltstadträtin Maren Schellenberg (Grüne). Der Schlachtensee und die Krumme Lanke würden als Grünanlage gelten. In diesen Anlagen müssten Hunde an der Leine geführt werden. Dazu gebe es klare Vorgaben vom Land Berlin. „Und das ist total richtig so“, sagt Schellenberg. Man wolle keine Hunde ohne Leine in den Grünanlagen von Schlachtensee und Krumme Lanke herumlaufen haben.

In diesem Sommer sind wieder Parkläufer an Schlachtensee und Krumme Lanke im Einsatz. Sie sollen zwischen den einzelnen Nutzergruppen am See vermitteln, Streit schlichten, bei Fragen weiterhelfen. Da es im vergangenen Jahr gut funktioniert hat, geht das Projekt „Parkmanager“, das von der Senatsumweltverwaltung finanziell unterstützt wird, in die Verlängerung. An den beiden Seen kontrollieren die Parkläufer unter anderen, dass die Hunde angeleint sind und nicht baden gehen.

Sie passen aber auch auf, dass niemand in Naturschutzgebieten seine Decke ausbreitet und die Jugendlichen nicht zu laut Party machen. Jahrelang gab es Streit zwischen Joggern, Radfahrern, Hundehaltern, Anwohnern, Badegästen, Anglern, Spaziergängern, Jugendlichen und Naturschützern an den Seen – alle meldeten ihre Ansprüche an, ständig gab es Beschwerden. Zahlreiche Debatten und Verbote brachten nichts. Mit den Parkläufern konnten jetzt erste Erfolge erzielt werden. Viele Anwohner haben die Zivilstreife im vergangenen Jahr angesprochen und auf Probleme hingewiesen. Oft reichte ein klärendes Gespräch oder ein Hinweis, statt sofort die Polizei zu rufen.