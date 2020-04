Berlin. Das war eigentlich die Nachricht, auf die Markus Dost vier Wochen lang gewartet hat. Läden bis 800 Quadratmeter dürfen ab Mitte nächster Woche wieder öffnen. Es sollte vorbei sein: die Stille, die Leere, die dunklen Schaufenster. Das Herz habe ihm geblutet, wenn er durch die leeren Gänge gelaufen sei, sagt der Centermanager des Einkaufszentrums „Das Schloss“ in Steglitz.

Alles ist vorbereitet, alles geplant. Bis zu den Aufstellern an den Eingängen, die die Kunden an die Hygiene-Vorschriften erinnern sollen. Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes, geht zwar davon aus, dass auch kleine Läden im Shopping-Malls öffnen dürfen. Aber konkret wird es erst in der nächsten Woche in der Landesverordnung festgelegt.

Nur die Musik plätschert derzeit leise vor sich hin in dem Center an der Schloßstraße, sonst nichts. Nicht der Springbrunnen im Untergeschoss und auch nicht die Wasserwand. Alles abgestellt. Auch der Panorama-Himmel, der eine Unterwasserwelt mit Walen, Delfinen und Schildkröten an die Decke projiziert, ist dunkel. Von den 80 Shops sind 70 geschlossen. Was macht ein Centermanager ohne normalen Centerbetrieb? Auf jeden Fall nicht nur darauf warten, dass die Läden wieder öffnen.

„Ausnahmesituation, mit der man sich arrangieren muss“

Markus Dost sieht es pragmatisch. „Es ist eine Ausnahmesituation, mit der man sich arrangieren muss“, sagt der Centermanager. Aber es sei eine schwere Zeit für ein Shoppingcenter, das nur funktioniere, wenn alle Läden geöffnet sind. Für ihn gelte es jetzt zuerst, den Betrieb sicher zu stellen. Die Haustechnik muss weiter funktionieren. Sein Job ist es jetzt auch, die Betriebskosten zu optimieren.

Die Beleuchtung ist gedimmt, die nicht erforderlichen Lüftungsanlagen zum Großteil auf Notbetrieb umgestellt. Für das Reinigungsteam gilt hingegen ein höherer Zyklus: Öfter als sonst müssen Türklinken und die Handläufe an den Rolltreppen gereinigt und desinfiziert werden. Auch wenn viel weniger Kunden als sonst üblich unterwegs sind. „Die Kunden, die nach wie vor zu uns einkaufen kommen, sollen sich sicher fühlen“ , so Dost.

Am meisten los ist noch im Untergeschoss. Dort sind zwei Lebensmittelläden, eine Drogerie, ein Wurststand, ein Spargelstand, ein Bäcker. In einem Süßwarenladen plaudern die Verkäuferinnen miteinander, eine isst in Ruhe ihren Salat vor den Schokoladenauslagen. Kein einziger Kunde ist im Laden. Darüber reden wollen die Frauen nicht. „Wir dürfen keine Auskunft geben“, sagen sie und drehen sich um. Am Wurststand steht gerade eine Kundin. „Es ist viel weniger als sonst“, sagt die Verkäuferin. Ab und zu komme mal einer. In einigen Läden, die geschlossen sind, ist auch Licht.

Verkäuferinnen räumen Ware ein. „In manchen Filialen kann man online einkaufen und die Ware über einen geschützten Bereich abholen oder sich nach Hause schicken lassen“, erklärt Dost den Betrieb. Auch die Buchhandlung hat einen neuen Verkaufsschalter eingerichtet. Dort kann der Kunde herantreten und ein Buch aus dem Laden kaufen. Über den Schalter bekommt er es dann ausgehändigt. Sozusagen „Bücher to go“. Ein Mann vom Wachschutz läuft regelmäßig alle drei Etagen ab und bedient auch gleich den Informationsschalter mit. Denn der ist auch nicht mehr besetzt.

Gastronomiebereich wird jetzt komplett umgebaut

Während das Center im Halbschlaf liegt, hat Markus Dost endlich Zeit, um andere Projekte voranzutreiben. Da wäre zum Beispiel der Gastronomiebereich. Der soll komplett umgebaut werden, „weil er nach neun Jahren nicht mehr zeitgemäß ist“, so Dost. Eine kleine Bühne ist neben neuen Tischen und Stühlen geplant, auf der auch mal Live-Musik oder Lesungen stattfinden können. Bis zum Sommer oder Herbst soll der Umbau während des laufenden Betriebs realisiert werden.

Auch die Center-Möblierung soll komplett erneuert werden. Kleine Inseln sollen entstehen, schicker, mit Lounge-Charakter, erklärt der Centermanager. Und noch ein drittes Projekt hat er in Angriff genommen: Für das Center ist ein neues Lichtkonzept geplant. Das alte muss auf LEDs umgestellt werden. Ein Lichtplaner ist dabei, die Beleuchtung zu analysieren, um herauszufinden, wo sie noch optimiert werden kann.

Der Veranstaltungsplan für das Jahr „wurde komplett auf den Kopf gestellt“, sagt der Manager. Das Jubiläumsfest zum 14. Geburtstag des Centers – mit großer Bühne und Künstlern aus dem Wintergarten-Varieté – musste Mitte März abgesagt und verschoben werden. Zu diesem Zeitpunkt waren die Geschäfte noch offen. „Aber da wären bis zu 50.000 Besucher an zwei Tagen gekommen. Deshalb haben wir entschieden, es aus Sicherheitsgründen nicht stattfinden zu lassen“, so Markus Dost. Aufgrund der aktuellen Situation könne auch noch keine Ersatztermin geplant werden.

In den vergangenen vier Wochen waren die Eingänge zum „Schloss“ wie immer von 8.30 Uhr bis 20.30 Uhr geöffnet. „Auch wenn einige Läden wieder öffnen dürfen, wird es voraussichtlich nicht gleich alles wieder so wie früher sein“, sagt Dost. Aber er hoffe, dass die Menschen die Läden nach den Lockerungen unterstützen und alles, was sie in den vergangenen Wochen nicht einkaufen konnten, jetzt nachholen.