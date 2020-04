Berlin. Immer mehr Stimmen unterstützen die Forderung, die ehemaligen Lungenklinik Heckeshorn wieder für Patienten zu nutzen. Erst vor einigen Tagen hatte sich die Bezirksbürgermeisterin von Steglitz-Zehlendorf gefragt, warum in einer Messehalle unter dem Funkturm ein neues Krankenhaus für Corona-Patienten entsteht, während die Lungenklinik Heckeshorn seit Jahren leer steht.

„Wir haben in Heckeshorn ein komplett existierendes Krankenhaus“, so die Ansicht von Cerstin Richter-Kotowski (CDU). Dort müssten nur noch die Betten reingeschoben, die Gerätschaften angeschlossen und das Wasser angestellt werden. Der Senat plant jedoch, in Heckeshorn Flüchtlinge unterzubringen.

Kranke nach Heckeshorn verlegen

Unterstützung bekommt die Bezirksbürgermeisterin jetzt von Khalil Dindarian, der in Wannsee wohnt und in einem großen Industrieunternehmen in Berlin als Manager und Projektleiter arbeitet. Der promovierte Mitarbeiter hat sich in einem Brief an mehrere Senatsstellen und Politiker gewandt, unter anderem an Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD).

Darin schlägt er vor, „die normalen Kranken in die Lungenklinik Heckeshorn am Wannsee zu verlegen, damit die Betten von der Charité und weiteren Krankenhäusern für die Corona-Patienten zur Verfügung stünden. Die Vorbereitungen von Heckeshorn für normale Patienten könnte innerhalb kürzester Zeit stattfinden, sagt Dindarian. Er würde die Projektleitung mit einem Team übernehmen.

Mediziner: „Zu hoher Aufwand“

Von Senatsseite habe er nichts auf seinen Vorschlag gehört, sagt Khalil Dindarian. Gemeldet habe sich aber der FDP-Abgeordnete Sebastian Czaja. Der Fraktionsvorsitzende bestätigt, dass „vor dem Hintergrund der Corona-Krise Heckeshorn immer wieder ins Spiel gebracht wird – auch als Standort für 400 Intensivbetten mit Beatmung.“ Mediziner hätten ihn aber vor dem Aufwand, der in Heckeshorn betrieben werden müsste, gewarnt. Es sei besser, sich auf den Standort Messegelände mit 1000 Betten zu konzentrieren, zumal es dort auch Erweiterungsoptionen gebe.

Hinzu käme die Randlage von Heckeshorn und die schlechte Verkehrsanbindung. „Dennoch halte ich auf mittel-oder langfristige Sicht eine Revitalisierung des Gesundheitsstandortes für sinnvoll und notwendig, da uns die Folgen der Corona-Krise auch unter gesundheitlichen Gesichtspunkten sicherlich noch länger beschäftigen werden“, so Czaja. Wie viele Nachsorgeplätze benötigt würden, könne heute noch niemand sagen.

Heilmann steht hinter beiden Ideen

Thomas Heilmann (CDU), Wahlkreisabgeordneter von Steglitz-Zehlendorf, findet beide Ideen denkbar: sowohl ein Corona-Zentrum in Heckeshorn einzurichten als auch normale Patienten dort unterzubringen, damit andere Kliniken mehr Kapazitäten hätten. „Ich verstehe nicht, warum man eine bestehende Einrichtung des Landes, wie die Klinik in Wannsee, nicht genutzt wird“, so Heilmann. Irgendwann würden die Messekapazitäten wieder gebraucht werden. Daher sei es sinnvoller, eine Variante für eine längere Zeit zu haben.

Gemeinsame Strategie von Grünen, SPD und FDP

In der Bezirksverordnetenversammlung haben die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP jetzt ein gemeinsames Positionspapier zur Entwicklung von Heckeshorn verabschiedet. Sie fordern, dass die Planung, die der Senat an sich gezogen hatte, wieder an den Bezirk rückübertragen wird. Der Bezirk wiederum solle die Idee eines Gesundheitstandortes vorantreiben.

„Die bestehenden schützenswerten Anlagen sollen nicht länger verfallen, sondern zügig entwickelt werden“ heißt es in dem Papier. So könnten dort nicht nur wieder eine Klinik, sondern auch Pflegeeinrichtungen, eine Grundschule für den wachsenden Bedarf sowie gesundheitsförderndes Wohnen entstehen. Für diese Nutzungen sollten Varianten und eine Machbarkeitsstudie erstellt werden.

Klinik steht seit 13 Jahren leer

Seit dem Umzug in das Emil-von-Behring-Krankenhaus nach Zehlendorf im Juli 2007 stehen die Gebäude in Heckeshorn leer. Einige Häuser, die erst in den 1990er-Jahren entstanden, sind noch voll funktionstüchtig. Es gab immer wieder Pläne, die Klinik im Ortsteil Wannsee wieder zu einem Gesundheitsstandort auszubauen. Der Senat hat jedoch andere Pläne: Er will das alte Klinikgelände für Flüchtlinge nutzen. Derzeit herrscht allerdings ein Planungsstopp, weil schützenswerte Fledermäuse auf dem Gelände leben.