Zimmer frei: Studentendorf Schlachtensee hat noch Platz

Berlin. Ein Zimmer im Studentendorf Schlachtensee zu bekommen, ist in normalen Zeiten ein Glücksfall. Die Wartelisten sind lang, es muss immer erst einer ausziehen, bis der nächste rankommt. Anders in Corona-Zeiten. Viele Studierende könnten in der gegenwärtigen Situation ihr Auslandssemester in Berlin nicht aufnehmen oder fortsetzen und würden deshalb ihre Mietverträge stornieren, heißt es aus der Pressestelle der Freien Universität. Deshalb hätten Studierende jetzt noch eine Chance, eine WG-Zimmer in Schlachtensee zu bekommen.

WG-Zimmer zwischen 274 und 480 Euro Auf Nachfrage im Studentendorf heißt es, dass jetzt noch zwischen 20 und 30 Zimmer frei sind. Sie könnten bereits ab Mai gemietet werden. Es handelt sich immer um kleine Privatzimmer in einer Wohngemeinschaft, die zwischen 274 Euro und 480 Euro im Monat kosten. Abhängig ist das zum Beispiel von der Größe der WG. Bei den günstigsten Zimmern teilen sich acht bis zehn Personen Küche und Bad. Wer eine eigenes Bad haben will, muss mehr bezahlen. Die Zimmer sind etwa zehn Quadratmeter groß. Größere Zimmer in sanierten Häusern Frei sind auch noch Zimmer in den gerade komplett renovierten Häusern aus den 1960er-Jahren. Im Gegensatz zu den anderen, sind sie mit 13 Quadratmetern, etwas größer. Auch diese Zimmer, die alle in Wohngemeinschaften mit sechs Personen liegen, sind ab Anfang Mai zu haben. Das Studentendorf bietet im Berliner Südwesten 930 Studenten und Promovierenden einen Platz zum Wohnen. In Berlin sind zahlreiche Studenten auf Wohnungssuche. Allein auf der Warteliste des Studierendenwerks stehen laut Sprecherin Jana Judisch derzeit 3422 Studenten. Architektur der Nachkriegsmoderne Bekannt ist das Studentendorf für seine Architektur im Stil der Nachkriegsmoderne. Im vergangenem Dezember wurde das 60-jährige Bestehen gefeiert. Das Studentendorf Schlachtensee wurde ab 1959 mit der Förderung der amerikanischen Regierung und der Henry-Ford-Stiftung in drei Bauabschnitten errichtet. 28 Häuser entstanden insgesamt. Vollendete wurde die Anlage Mitte der 70er-Jahre. Seit 2006 gehört das Quartier zu den Kulturdenkmalen von nationalem Rang. Die 930 Plätze verteilen sich auf verschiedene Wohngruppen und Apartments. Kein Zimmer ist genau wie das andere Bei einem Rundgang zum Jubiläum zeigte Bettina Widner, verantwortlich für die Pressearbeit im Studentendorf, dass kein Zimmer wie das andere ist. Natürlich seien alle mit Bett, Schreibtisch und Einbauschrank ausgestattet, so Widner. Doch sie unterschieden sich in den Details: So hätten sie immer andere Fenster und Farben, die holzverschalte Wand gebe es zwar in jedem Zimmer, aber immer auf einer anderen Seite, Regale und Betten seien an anderen Stellen. Jeder könne sofort sein eigenes Zimmer wiedererkennen. Zweimal gab es Pläne, das Studentendorf abzureißen. Die Studenten wehrten sich in den Jahren 1990 bis 1991 und 1999 bis 2002 erfolgreich dagegen. Die Abrissdiskussion wurde mit der Gründung einer Genossenschaft beendet. Nach der Erhebung in den Rang eines Nationalen Kulturdenkmals 2006 begann die behutsame Modernisierung der Häuser.