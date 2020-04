Der Botanische Garten Berlin hat eine neue Leiterin für das Museum berufen. Sibylle Hoiman folgt auf Patricia Rahemipour, die nach mehr als drei Jahren im Botanischen Garten an das Institut für Museumsforschung der Staatlichen Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz wechselte.

Seit mehreren Jahren ist Sibylle Hoiman vor allem in den Bereichen Gartenkunst und Architektur tätig. Fachspezifische Expertise hat sich die Kunstwissenschaftlerin in Forschung und Lehre unter anderem am Deutschen Forum für Kunstgeschichte in Paris und an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich angeeignet. Zuletzt arbeitete sie als wissenschaftliche Kuratorin und Sammlungsleiterin am Berliner Bauhaus-Archiv und Museum für Gestaltung, wo sie neben der Dauerausstellung zahlreiche Wechselausstellungen verantwortete. In der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten war sie ebenfalls tätig.

Botanisches Museum soll saniert und umgebaut werden

Im Botanischen Garten steht Sibylle Hoimann jetzt vor großen Aufgaben: Die Dauerausstellung im Museum ist seit Ende 2019 geschlossen. Das Haus soll saniert und umgebaut werden. Die Ausstellungsbereiche werden vollständig neu konzipiert und eingerichtet. Hoiman bringt nach Angaben des Botanischen Gartens ein ausgeprägtes Interesse für die Wissenschafts- und Institutionengeschichte mit. „Ich finde es besonders reizvoll, die Neuausrichtung des Botanischen Museums an seiner Schnittstelle zwischen Natur, Kultur und Gesellschaft konzipieren und mitgestalten zu können“, sagte die neue Leiterin zur Übernahme der Aufgabe.