Mehr als 1000 Unterschriften für saubere Schulen

Bei der Aktion „Schule in Not“ setzt sich eine Initiative in Steglitz-Zehlendorf dafür ein, das die Reinigung wieder das Land übernimmt.

Berlin. Tausend Unterschriften wurden gebraucht, um einen Einwohnerantrag für saubere Schulen in Steglitz-Zehlendorf durchzusetzen – 1675 Unterschriften kamen in kürzester Zeit zusammen. Die Listen sind jetzt im Rathaus Zehlendorf abgegeben worden. Mit dem Einwohnerantrag fordern die Initiatoren des Projekts „Schule in Not“ Sofortmaßnahmen für saubere Schulen. So soll das Bezirksamt die Reinigung schnellstmöglich an allen Schulen um eine Tagesreinigung ergänzen. Diese soll durch Kräfte ausgeführt werden, die beim Bezirksamt angestellt sind.