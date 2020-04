Berlin. Nachts ist der Steglitzer Kreisel auf einigen Etagen hell erleuchtet, tagsüber wirkt die Baustelle oft wie ausgestorben. Doch das Gerüst an der Fassade wächst weiter und lässt das Hochhaus-Skelett an der Schloßstraße bald darunter verschwinden.

„Auch unser Konzern ist von den Auswirkungen des Coronavirus massiv betroffen“, sagt Alexander Kästner, ein Sprecher der CG-Gruppe, auf Anfrage der Berliner Morgenpost. Allerdings setze man alles daran, den Geschäftsbetrieb deutschlandweit und damit auch die Arbeiten am Steglitzer Kreisel weitgehend aufrecht zu erhalten.

„Befristete Einschränkungen sind jedoch unvermeidbar“, so Kästner. Prozess- und Lieferketten bei Personal und Material seien an manchen Stellen zurzeit nicht, wie unter normalen Umständen, miteinander in Einklang zu bringen. Derzeit gehe man aber nicht von nennenswerten Verzögerungen am Steglitzer Kreisel aus. Auf der Baustelle werde nach wie vor aktiv mit einer sehr hohen Auslastung gearbeitet.

Steglitzer Kreisel: Gerüst hat die dritte Seite des Hochhauses erreicht

Kurzarbeit und Entlassungen sind für den Bauherren, die CG-Gruppe, noch kein Thema. „Wir versuchen, dem Erfordernis von Kurzarbeit soweit und so lange es geht entgegen zu wirken“, sagt Patrick Kästner. Dennoch nehme der Konzern die aktuelle, durch das Coronavirus hervorgerufene Situation sehr ernst, denn die Gesundheit der Mitarbeiter sowie der beschäftigten Dienstleister auf der Baustelle habe höchste Priorität.

Aktuell wird die dritte Seite von den insgesamt vier Seiten des Wohnturms eingerüstet. Im April oder Mai soll der Turm komplett eingerüstet sein, sagt Kästner. Der genaue Zeitpunkt hänge von den möglichen Behinderungen ab, wie zum Beispiel der Corona-Krise.

Korrosionsschutz für das Stahltragwerk

Viele Arbeiten laufen aber tatsächlich fast unsichtbar für Passanten ab. So wird derzeit das Stahltragwerk mit einem Korrosionsschutz versehen. Weitere Stahlbetonarbeiten gibt es am Abfanggeschoss in der vierten Etage, das verstärkt werden muss.

Im Keller wird die veraltete Gebäudetechnik ausgebaut, auch mit den Fundamenten sind die Arbeiter auf der Baustelle derzeit beschäftigt. Bereits Ende 2021 soll der Wohnturm mit dem neuen Namen ÜBerlin fertig sein. Mit dem Einzug der ersten Bewohner wird Anfang 2022 gerechnet.

In dem ehemaligen Bürohochhaus entstehen 330 Eigentumswohnungen. „Inklusive Reservierungen sind im ÜBerlin etwa 160 Wohnungen verkauft“, sagt Alexander Kästner.

Bauherr startet erste Hilfsaktion für Straßenkinder

Bauherr und Unternehmer Christoph Gröner ist nicht nur auf der Kreisel-Baustelle und bei anderen Wohnungsbauprojekten aktiv. Gröner engagiert sich auch in mehreren Charity-Projekten. So hat er mit Ex-Bahnvorstand Rüdiger Grube den Verein „Wirtschaft kann Kinder“ gegründet und jetzt seine erste Hilfsaktion gestartet. Spenden in Höhe von 300.000 Euro konnten für die Off Road Kids Stiftung eingesammelt werden.

Die Stiftung wurde zur Integration von Straßenkindern, Minderjährigen und jungen Erwachsenen, die keinen familiären Halt haben, gegründet. Neben der Hilfe in akuten Notlagen von Straßenkindern und jungen Obdachlosen sollen die Stiftungsgelder dazu beitragen, dass sich die Situation der Betroffenen langfristig verbessert.

Die Off Road Kids Stiftung betreibt Streetwork-Stationen in Berlin, Dortmund, Frankfurt, Hamburg und Köln. Christoph Gröner könnte sich auch vorstellen, eine Anlaufstelle für Obdachlose am Fuß des Kreisel-Wohnturms einzurichten. Gespräche mit dem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf laufen.

