Scheeres hält an Termin für Abiturprüfungen fest

Schüler eines Steglitzer Gymnasiums fordern in offenem Brief, Prüfungen ausfallen zu lassen. Scheeres will trotzdem regulär prüfen.

Berlin. Gesundheitliche Risiken, psychische Belastung, organisatorische Probleme und fehlende Vorbereitung: Etwa 70 Abiturienten des Steglitzer Fichtenberg-Gymnasiums haben einen offenen Brief an Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) geschrieben und gefordert, die diesjährigen Abiturprüfungen wegen der Corona-Krise ausfallenzulassen. Die Steglitzer Schüler finden, die Bildungspolitiker würden „unverantwortlich“ handeln, sollten sie an den Abiturprüfungen Ende April und Anfang Mai festhalten. Zuerst hatte der „Tagesspiegel“ darüber berichtet.