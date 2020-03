Radweg auf der Schloßstraße wird ab April grün

Berlin. Mit rund sechs Monaten Verzögerung soll es nun losgehen: Ab dem 1. April will das landeseigene Unternehmen Infravelo den Radweg auf der Schloßstraße in Steglitz grün beschichten. Das Projekt soll den Auftakt bilden für die diesjährige Markierungssaison, bei der in Berlin nach jetzigem Stand insgesamt neun Kilometer Radfahrstreifen von Infravelo bearbeitet und so besser sichtbar werden sollen. Dabei will die Firma auch Restarbeiten aus dem vergangenen Jahr nachholen, die aufgrund des Wetters nicht mehr stattfinden konnten, wie eine Sprecherin der Infravelo sagte.

Das Wetter wurde auch als ein Grund genannt, weshalb sich die Markierung des Radwegs auf der Schloßstraße verzögerte. Ist es zu kalt und nass, so die Infravelo, könnten die Materialien nicht richtig verarbeitet werden. Der Abschnitt, für den beidseitig eine Markierung vorgesehen ist, umfasst den Bereich zwischen Grunewald- und Gutsmuthsstraße. Zudem soll der Radweg dort auf etwa 1,90 Meter verbreitert und abschnittsweise mit Pollern geschützt werden. In Kreuzungsbereichen ist eine rote Beschichtung geplant. Die Arbeiten beginnen laut Infravelo in Richtung Süden, zwischen Mai und Juni folgt dann die Gegenrichtung. Mit verkehrlichen Einschränkungen sei für mindestens zwölf Wochen zu rechnen, heißt es. Um diese so gering wie möglich zu halten, soll in der Regel zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gearbeitet werden.

Arbeiten an fünf weiteren Abschnitten in diesem Jahr

Für dieses Frühjahr sieht die Infravelo zudem Beschichtungsarbeiten an drei weiteren Straßen vor: auf der Reinickendorfer Straße in Mitte zwischen Ungarn- und Plantagenstraße, auf der Straße Alt-Friedrichsfelde in Lichtenberg von Am Tierpark bis zur Gensinger Straße sowie auf der Joachim-Friedrich-Straße in Charlottenburg-Wilmersdorf. Dort wurde bereits mit der Markierung begonnen, zwei Abschnitte stehen aber noch aus.

Im Laufe des Jahres sollen Arbeiten an zwei weiteren Straßen folgen. So ist vorgesehen, den Radfahrstreifen entlang der Schlüterstraße zwischen Kurfürstendamm und Schillerstraße grün zu markieren. In dem Zusammenhang soll auch eine Fahrspur schmaler werden, sodass der Radweg eine Breite von bis zu zwei Meter erhält. In Marzahn-Hellersdorf soll die Allee der Kosmonauten zwischen Rhin- und Beilsteiner Straße beidseitig grüne Radwege bekommen.

Genauere Zeitpläne nennt die Infravelo nicht und verweist auf die aktuelle Situation: Bedingt durch die Corona-Pandemie könne es personelle Engpässe bei den ausführenden Bauunternehmen geben, heißt es. Man tausche sich mit den Beteiligten aus und wolle die Arbeiten so schnell wie möglich umsetzen.