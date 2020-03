Diese Auswirkung hat das Coronavirus in Steglitz-Zehlendorf

Berlin. Die Bezirksbürgermeisterin von Steglitz-Zehlendorf, Cerstin Richter-Kotowski (CDU), hat die Einrichtung einer weiteren Abklärungsstelle für Coronavirus-Verdachtsfälle in Steglitz-Zehlendorf gefordert. „Die Wege zur nächstgelegenen Abklärungsstelle im Wenckebach-Krankenhaus in Tempelhof-Schöneberg sind für die besonders gefährdeten älteren Bürger unangemessen weit“, so Richter-Kotowski. Deshalb müsse eine Abklärungsstelle für das Coronavirus – nicht zuletzt wegen der erforderlichen Kapazitäten und Kenntnisse – an einem der Krankenhäuser im Bezirk eingerichtet werden. Um die Forderung durchzusetzen, hat sich die Bezirksbürgermeisterin mit einem Schreiben an die Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) gewandt.

Notfallversorgung bleibt arbeitsfähig

Mit der Abklärungsstelle könnten möglicherweise COVID-l9-infizierte Patienten isoliert von den Notfallpatienten und den Praxispatienten untersucht werden, so Richter-Kotowski. Die Rettungsstelle des jeweiligen Krankenhauses bleibe für die weiterhin erforderliche Notfallversorgung arbeitsfähig, die niedergelassenen Ärzte könnten die wichtige Versorgung ihrer Patienten weiter ausüben und Corona-Verdachtsfälle direkt an die bezirkliche Abklärungsstelle überweisen. Bislang gibt es sechs Anlaufstellen für Verdachtsfälle. Diese sind in den DRK Kliniken Westend, im Virchow-Klinikum, im Vivantes Prenzlauer Berg, im Krankenhaus Havelhöhe, im Ev. Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge und im Wenckebach-Klinikum.

Kiezspaziergang durch Nikolassee fällt aus

Auch im Bezirk Steglitz-Zehlendorf werden nacheinander fast alle Veranstaltungen abgesagt. So fällt zum Beispiel der Kiezspaziergang mit Cerstin Richter-Kotowski, der am Sonnabend durch Nikolassee führen sollte, aus. Abgesagt wurde auch die offene Mieterberatung im Bezirksamt, sie wird bis zum 19. April nicht mehr stattfinden. Auch bereits vereinbarte Termine sind gestrichen. Bei dringendem Bedarf kann ein telefonischer Beratungstermin vereinbart werden unter der Telefonnummer 030 293 43 10 oder per E-Mail: info@asum-berlin.de.

Auch das Bürgeramt Lankwitz bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Gebuchte Termine entfallen. Die Informationsschalter der Standorte Steglitz und Zehlendorf sind ebenfalls geschlossen, Terminbuchungen sind dort derzeit nicht möglich. Fertig gestellte Dokumente, die im Bürgeramt Lankwitz beantragt wurden, können ab Dienstag, 17. März am Standort Zehlendorf, Kirchstraße 1-3, abgeholt werden.

Botanische Garten schließt auch

Der Runde Tisch Zehlendorf Mitte fällt am 19. März ebenfalls aus. Sobald ein neuer Termin feststeht, wird dieser schnellstmöglich veröffentlicht. Die Staatsangehörigkeitsbehörde des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf, das Stadtentwicklungsamt und das Ordnungsamt bieten bis auf Weiteres keine offenen Sprechstunden an. Komplett geschlossen bleibt jetzt auch der Botanische Garten Berlin ab Mittwoch, 18. März, für den Publikumsbetrieb. Die öffentliche und kostenfreie Pilzberatung ist per Mail erreichbar unter h.beyer@bgbm.org – um in der aktuellen Situation ein Beratungsangebot aufrecht zu erhalten und Vergiftungen mit Frühjahrspilzen zu vermeiden.