Neue Sporthalle für Grundschule am Stadtpark Steglitz

Berlin. Die Zeit des Pendelns zum Sportunterricht in das benachbarten Oberstufenzentrums ist bald vorbei: Der Bau einer neuen Typensporthalle für die Grundschule am Stadtpark Steglitz hat begonnen. In etwa einem Jahr soll der Neubau auf dem bezirkseigenem Grundstück an der Heinrich-Seidel-Straße fertig sein. Dann müssen die Schüler nur noch über den Hof.

Vor gut zwei Jahren wurde die alte Sporthalle in der Heinrich-Seidel-Straße abgerissen. Bei einer Kontrolle des Bauwerks hatten die Prüfer Statikmängel festgestellt, es bestand Einsturzgefahr. Am selben Standort war kurz zuvor die Grundschule am Stadtpark Steglitz gegründet worden. Fortan mussten rund 500 Schüler zum Sportunterricht in das Oberstufenzentrum am Immenweg ausweichen. Seitdem pendeln die Kinder täglich zwischen der Schule an der Karl-Stieler-Straße und dem Immenweg.

Einschränkungen während der Bauarbeiten

Dies hat nun in zwölf Monaten ein Ende, kürzlich erfolgte der Baustart für die Sporthalle. Bis der Neubau in etwa einem Jahr übergeben werden kann, müssen sich Schüler, Lehrer sowie Nachbarn während des Bauzeitraums auf erhebliche Einschränkungen einstellen.

„Trotzdem überwiegt die Freude darüber, dass die Schulkinder der Grundschule am Stadtpark Steglitz in absehbarer Zeit eine tolle, neue und große Turnhalle für ihren Sportunterricht nutzen können“, sagt Bildungsstadtrat Frank Mückisch (CDU).

Anschließend werde der Schulhof komplett umgestaltet. Und eines sei ganz sicher: „Auch die Sportvereine freuen sich über diese Perspektive“, so Mückisch. Sie werden die Halle vor allem auch in den Abendstunden und an den Wochenenden nutzen.