Luise wird zu den Kindern gehören, die sich heute wohl besonders freuen, dass die Schule die nächsten Wochen geschlossen ist. Seit drei Jahren ist die Drittklässlerin immer wieder den Mobbing-Angriffen von Mitschülern ausgesetzt. Ein Anti-Mobbing-Team steuert dagegen. Und es gibt erste kleine Erfolge.

Es fängt schon in der 1. Klasse an. Da wird Luise, die in Wirklichkeit anders heißt, ausgeschlossen. „Wenn du mitspielst, mache ich nicht mit“, sagt die eine, die sie nicht leiden kann. Daraufhin erklärt das nächste Mädchen, dass sie dann auch nicht mehr dabei sei. Das geht reihum, bis Luise allein auf dem Hof steht. Sie beschwert sich beim Lehrer. Der sagt: „Ihr müsst das allein klären.“

Luise wird von Mitschülern ausgelacht

Luise erzählt ihre Geschichte auf dem Gehweg vor ihrer Schule, der Grundschule an der Bäke in Lichterfelde. Sie lehnt sich dabei an ihren Vater, der ein gebürtiger Berliner und Unternehmensberater ist. Ihre Mutter stammt aus dem Senegal. Luise hat einen sanften brauen Teint und lange schwarze Haare. Ihr geflochtener Zopf ist am Ende weiß-rosa gefärbt. Sie ist jetzt in der 3. Klasse, wirkt aber älter, reifer, größer.

Die Ausgrenzung geht bis heute weiter. Steht sie an der Tafel und löst die Mathematikaufgabe falsch, lachen die anderen sie laut aus. Sie wird auf dem Schulhof geschubst, in der Sporthalle angespuckt, bekommt eine Ohrfeige verpasst. So richtig geholfen habe ihr noch keiner, erzählt sie. Das Mädchen fühlt sich allein gelassen, klagt über Bauchschmerzen, für die der Arzt keine anderen Symptome findet, als den Stress in der Schule.

„Die kriegen die Probleme hier nicht in den Griff“

„Warum werden die Schuldigen mit Samthandschuhen angefasst“, fragt Leonhard R., ihr Vater. Er erzählt von den Jungen, die gar keinen Hehl daraus machen, dass sie keinen Respekt vor Mädchen und Frauen haben, außer vor ihrer eigenen Mutter. Mitten im Gespräch vor der Schule klingelt sein Handy. Der Vater einer Viertklässlerin ist am Telefon.

Völlig aufgebracht erzählt er, dass seine Tochter gerade von drei Jungs aus der Schule verfolgt und belästigt wurden ist. Ein Frau sei dazwischen gegangen und habe seine Tochter nach Hause gebracht. Die Mail an die Klassenlehrerin habe er schon geschrieben. Am nächsten Tag wollte er zur Schulleitung gehen. Der Vater von Luise fühlt sich durch diesen weiteren Vorfall in seiner Auffassung bestätigt. „Die kriegen die Probleme hier nicht in den Griff.“

Schüler wurde ins Krankenhaus eingeliefert

An der Grundschule an der Bäke in der Haydnstraße lernen 430 Kinder, etwa die Hälfte von ihnen hat laut Schulinspektionsbericht einen Migrationshintergrund. Die Schule ist seit dem vergangenem Jahr keine unbekannte mehr. Ein siebenjähriger Schüler mit schwarzer Hautfarbe musste mit Blutergüssen und Schrammen im Gesicht ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Es gibt zwei Versionen der Geschichte. In der einen wurde er von älteren Schülern rassistisch beleidigt, angegriffen und bewusstlos geschlagen. In der anderen ist er gestolpert und gestürzt – für die Schule war es ein Unfall. Auf jeden Fall musste das Kind in die Klinik. „Der Vorfall ist nie ganz aufgeklärt worden“, sagt Schulleiterin Irina Wißmann.

Man habe ihn aber zum Anlass genommen, um noch intensiver gegen Mobbing vorzugehen. Die Schule hat ein Anti-Mobbing-Team gebildet, an das sich auch Luise vor Weihnachten gewandt hat. In dem Team arbeiten Experten aus dem Kollegium, also Lehrer, die sich auf diesem Gebiet weitergebildet haben. „Die Kinder bekommen dann einen Helfer an die Seite gestellt“, erläutert die Direktorin.

Die Begleitung ziele darauf ab, eine Verhaltensänderung herbeizuführen – auf beiden Seiten. Die Kinder würden lernen, wie sie auf Mobbing-Situationen besser reagieren können. Das habe bei Luise schon ganz gut funktioniert, sagt Irina Wißmann. „Das heißt nicht, dass das Mobbing vorbei ist.“ An jeder Schule gebe es Mobbing, man müsse mit den Kindern arbeiten, damit sie lernen, mit den Konflikten umzugehen. Wichtig sei, ein gutes Klima an der Schule zu schaffen. „Und wir haben tolle Kinder und tolle Eltern.“

Drei Jungs mussten Entschuldigungen schreiben

Und der aktuelle Fall der Viertklässlerin? „Ja, den hat es gegeben“, sagt die Schulleiterin. Sie habe mit dem Mädchen gesprochen, es hat einen gefasten, ruhigen Eindruck gemacht. Dem Vorfall sei ein Streit im Hort vorausgegangen, der nicht geklärt war. „Es geht aber nicht, dass sich dann die drei Jungs dem Mädchen in den Weg stellen“, so Wißmann. Es sei auch mit allen Jungs und Eltern gesprochen worden, die Schulstation ist eingeschaltet. Die Jungs hätten mittlerweile ihre Entschuldigungen geschrieben.

Wie hoch die Zahl der Mobbing-Vorfälle an Berliner Grundschulen ist und ob sie zunehmen, kann die Senatsverwaltung für Bildung momentan nicht sagen. „Das Erfassungssystem wird derzeit überarbeitet“, heißt es auf Anfrage aus der Pressestelle.

Hat die Lichterfelder Schule nun aber ein besonderes Problem mit Mobbing? „Aus der Anzahl der Unterstützungsersuchen lässt sich nicht rückschließen, dass die Grundschule an der Bäke mehr Vorfälle als eine andere Schule zu bewältigen hat“, sagt Jens Kunert, Mitarbeiter der Außenstelle Steglitz-Zehlendorf. Unter der Leitung von Irina Wißmann habe sich die Schule unter anderem für schulpsychologische Unterstützung geöffnet sowie interne Unterstützungssysteme und Präventionsmaßnahmen eingerichtet. Dies sei ein eindeutiges Qualitätsmerkmal.

Luise sagt am Ende des Gesprächs, dass sich schon einiges verbessert habe. Es gebe Tage, an denen es ruhiger laufe. Doch dann kämen wieder die Rückschläge. So hart wie zuvor.