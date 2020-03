Gute Laune und guter Zweck bei der Lions-Benefizgala

„Wir freuen uns riesig über das Konzert. Bei diesem Programm kann man nur gute Laune haben!“, sagte Moderatorin Kim Fisher bei der 25. Lions-Benefizgala am Montagabend im Konzerthaus Berlin. Sie führte mit Charme und Temperament durch den Abend.

Musik von Gershwin bis Abba

Die Big Band der Deutschen Oper präsentierte Melodien von Gershwin bis Abba, als Solisten begeisterten Katharine Mehrling, Robin McKelle und auch die Moderatorin: Kim Fisher erntete Beifallsstürme mit einem Abba-Medley. RBB-Reporter Ulli Zelle überraschte das Publikum mit Songs von Frank Sinatra und „The Doors“. „Eigentlich bin ich ja mehr der Mick-Jagger-Typ“ gestand der sichtlich nervöse Fernseh-Mann, der sonst mit der von ihm gegründeten Band „Die grauen Zellen“ auftritt. Die Musiker der Big Band der Deutschen Oper unter Leitung von Manfred Honetschläger ließen auch ihn gut aussehen.

RBB-Reporter Ulli Zelle sang Frank Sinatra

Foto: Jörg Krauthöfer

Die Gala unter dem Motto: „Geborgenheit für Kinder“, wurde organisiert vom Lions Club Berlin-Wannsee. Alle Künstler verzichteten auf ihre Gage, mit dem Erlös werden Kinder- und Jugendprojekte in Berlin und Brandenburg gefördert. In diesem Jahr gehen die Spenden an das Multikulturelle Jugendzentrum mji, in dem es Hausaufgabenhilfe für Grundschüler aus Migranten-Familien gibt, den Verein „Kein Abseits!“, der ehrenamtliche Paten für Flüchtlingskinder vermittelt und das Sonnenhaus der Berliner Schreberjugend, wo Stadtkinder Abenteuer in der Natur erleben können.

In 25 Jahren eine Million Euro gesammelt

„In den letzten 25 Jahren konnten wir so eine Million Euro zur Verfügung stellen“, sagte Lions-Club-Präsident Axel Venzke. Eine Besonderheit bei der Jubiläums-Gala: das Publikum konnte selbst fünf gemeinnützige Projekte als zusätzliche Spendenempfänger von jeweils 1.000 Euro vorschlagen.