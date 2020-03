Berlin-Zehlendorf - Kritik: Polizei und Ordnungsamt zu selten an den Krumme Lanke und Schlachtensee

Zugeparkte Einfahrten, Raser auf der Fischerhüttenstraße, Notarztwagen, die Im Sommer nicht durchkommen: So hat Thomas Seerig, Vorsitzender des FDP-Ortsverbandes Steglitz, die Situation rund um den Schlachtensee und die Krumme Lanke wahrgenommen. Bevor die Badesaison demnächst beginnt, wollte er es genau wissen: Wie oft kontrolliert die Polizei eigentlich vor Ort? Zu welchen Einsätzen werden die Krankenwagen gerufen und wie oft werden sie gerufen? Die Antwort auf seine Anfrage im Abgeordnetenhaus hat ihm jetzt klargemacht. „Polizei und Ordnungsamt sind viel zu selten vor Ort“, so Seerig.

Brennpunkt Argentinische Allee

So wurden zum Beispiel in der Straße am Schlachtensee und in der Fischerhüttenstraße 2019 überhaupt keine Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Im Quermatenweg war die Polizei nur einmal vor Ort und hat fünf Verstöße festgestellt. Ganz anders ist die Lage in der Argentinischen Allee. Dort kontrollierte die Polizei im vergangenen Jahr sieben Mal und stellt dabei 1017 Geschwindigkeitsüberschreitung fest. Das ist ein enormer Anstieg. Denn 2018 hatten die Beamten mit zwölf Einsätzen fast doppelt so viele und dabei 1397 Verstöße geahndet. Hätte es mehr Einsätze im vergangenen Jahr gegeben, wäre die Zahl weitaus höher als 2018 gewesen. Zweimal wurde 2018 in der Fischerhüttenstraße eine Radarfalle aufgebaut, in die immerhin 145 Fahrer getappt sind.

Falschparker blockieren Rettungsfahrzeuge

„Die Geschwindigkeitsüberschreitungen sprechen dafür, dass es sich lohnen würde, mehr zu kontrollieren“, sagt Seerig. Es herrsche ein ziemliches Verkehrschaos rund um die Seen. Nicht nur durch die Raser sondern auch durch die Falschparker. Er habe es schon erlebt, dass ein Fahrzeug in einer Einfahrt stand und abgeschleppt werden musste. Das hatte zur Folge, dass andere Autos nicht mehr durchkamen und warten mussten. Als dann auch noch ein Notarztwagen kam, der zum Schlachtensee wollte, ging gar nichts mehr. „Das Rettungsfahrzeug musste über den Gehweg fahren“, sagt Seerig. Das wiederum sei für die Fußgänger gefährlich gewesen.

Einsätze von Polizei und Feuerwehr rückläufig

Der Vorfall war der Grund für die Nachfrage des FDP-Abgeordneten, wie viele Einsätze die Berliner Feuerwehr mit ihrem Notfallrettungsdienst und die Polizei in den vergangenen Jahren hatten. Insgesamt 713 Mal rückten die Einsatzkräfte 2019 an den Schlachtensee und die Krumme Lanke aus. Das ist ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr. 2018 gab es 751 Einsätze. Auch die Einsätze der Polizei an den Badestellen sind rückläufig. Waren es 2018 noch 33 am Schlachtensee, wurde die Polizei 2019 nur noch 25 Mal dorthin gerufen. An der Krummen Lanke war die Polizei 2018 insgesamt 21 Mal vor Ort, 2019 nur noch 15 Mal. Zu den Gründen zählen Diebstahl, Lagerfeuer, Körperverletzung, Bedrohung, Belästigung, Lärm und auch ein Exhibitionist.

Parkläufer sind wieder unterwegs

„Der Rückgang könnte auch auf den Einsatz der Parkläufer zurückgeführt werden“, sagt Thomas Seerig. Sie würden Streitigkeiten schlichten und Alkoholexzesse verhindern. Deshalb sei ihr Einsatz auf jeden Fall sinnvoll. Dass die Parkläufer auch in diesem Sommer an Schlachtensee und Krumme Lanke für Ordnung sorgen, ist bereits beschlossen. Das Projekt wurde verlängert.