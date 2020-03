Berlin Zehlendorf: Zehn Interessenten gibt es für die Geistervilla

„Geistervilla“ wird das Haus in der Schmarjestraße 14 in Zehlendorf genannt, weil es seit acht Jahren leer steht. Doch kürzlich ging mal wieder das Licht in der Villa an. Und es wurde sogar ganz schön voll auf den drei Etagen. Das Bezirksamt hatte Institutionen und Verbände eingeladen, die das Haus wieder für ein soziales Projekt nutzen würden.

„Knapp zehn Interessenten haben sich vorgestellt“, sagt Bezirksstadträtin Carolina Böhm (SPD). Es sei eine ziemlich bunte Mischung gewesen, darunter Anbieter von Kitas, Mutter-Kind-Wohnen oder Kulturprojekten wie Artist-in-Residence. Mitte März solle es noch einen Besichtigungstermin geben und danach möglichst bald die Entscheidung fallen, sagt die Stadträtin. Bezirk Steglitz-Zehlendorf hat die Villa geerbt Die Zehlendorfer Villa hat eine besondere Geschichte. In dem Haus wohnte das Ehepaar Mehnert, das beide Söhne im Krieg verloren hatte. Die Eheleute setzten den Bezirk als Erben der Villa ein, mit der Auflage, es für soziale Zwecke zu nutzen. Ganz konkret dachten die beiden an ein Altenheim für Musiker. Doch dieser Wunsch konnte aus baurechtlichen Gründen nicht erfüllt werden. Kurz vor ihrem Tod unterschrieb die Witwe deshalb einen Mietvertrag mit einer Kita, die bis 2012 das Gebäude nutzte. Die Kita musste die Villa verlassen, weil der Bezirk den Mietvertrag nicht mehr verlängert hatte. Suche nach einem neuen Betreiber erfolglos Seitdem stand das Haus leer. Die Erfüllung des Testaments – also das Gebäude wieder sozial zu nutzen – wollte dem Bezirk jahrelang nicht gelingen. So blieb die Suche nach einem neuen Betreiber im Sinne des Vermächtnisses erfolglos. Zum Schluss wollte der Bezirk die Villa verkaufen und mit dem Erlös ein anderes soziales Projekt unterstützen. Das wurde vom Landgericht in einer einstweiligen Verfügung verboten, weil es nicht dem Wunsch der Erblasser entsprach. Schließlich hatte sich die Senatsverwaltung für Finanzen eingeschaltet. Sie wollte sich um einen neuen Betreiber kümmern. Gute Chancen, einen neuen Betreiber zu finden Das nun gestartete Interessenbekundungsverfahren hat dann doch wieder der Bezirk vorbereitet – offenbar diesmal mit mehr Erfolg. „Ich sehe gute Chancen, einen Betreiber zu finden“, sagt Carolina Böhm. Unter den Interessenten seien bekannte Institutionen und große Verbände, darunter Mitglieder der Liga der freien Wohlfahrtsverbände. Auch sei der Sanierungsstau nicht so groß, wie erwartet, so die Stadträtin. Die Villa sei in einem guten Zustand, natürlich müsse man sich das Dach und den Brandschutz ansehen. Eine Frage bleibt unbeantwortet: Warum musste die Kita vor acht Jahren die Villa räumen, obwohl die Betreiber gern geblieben wären, wenn jetzt vielleicht wieder eine neue Kita in das Haus einzieht?