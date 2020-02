Lange Bücherregale wird es auch künftig in der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek im Einkaufszentrum „Das Schloss“ in Steglitz geben.

Die Digitalisierung ist auch in Büchereien angekommen. Mit einem Entwicklungsplan will Steglitz-Zehlendorf die Standorte neu aufstellen

Früher trug die Bibliothekarin einen Dutt und sie wusste, wo das Wissen steht. Jeder musste an ihr vorbei. So beschreibt Jens Gehring, Leiter des Fachbereichs Bibliotheken in Steglitz-Zehlendorf, eine Zeit, die vorbei ist. Lange Bücherregale, Lektüre, Stille – das ist heute nur noch ein Aspekt des Büchereiwesens. So wie die Bibliothekare ihr Alleinstellungsmerkmal verloren haben, wird der Raum zwischen den Regalen längst nicht mehr nur zum Lesen genutzt.