1200 Unterschriften für den neuen Ortsteil Schlachtensee

Berlin. Sie haben es geschafft: 1200 Unterschriften hat die Bürgerinitiative „Ortsteil Schlachtensee“ gesammelt und im Rathaus Zehlendorf abgegeben. Damit können sie einen Einwohnerantrag in der Sitzung der Bezirksverordneten stellen. Ziel der Akteure: Schlachtensee als eigenen Ortsteil ausweisen. Es wäre der achte in Steglitz-Zehlendorf. „Je nachdem wie lange die Prüfung dauert und ob wir eventuell doch noch einige Unterschriften nachreichen müssen, rechnen wir damit, dass der Einwohnerantrag frühesten im März zum ersten Mal von den Bezirksverordneten behandelt wird“, sagt Dirk Jordan von der Bürgerinitiative.

Seit mehr als zwei Jahren fordert die Initiative einen eigenen Ortsteil für das Gebiet rund um die Breisgauer Straße und den S-Bahnhof Schlachtensee. Sie verspricht sich damit mehr Aufmerksamkeit durch die Lokalpolitik. Probleme, wie die Wiederbelebung einer Buslinie, Zebrastreifen oder einen zweiten Ausgang am S-Bahnhof würden in einem Ortsteil ernster genommen werden, so ihre Argumentation. Die Grenzen sollen sich an der Kirchengemeinde Schlachtensee orientieren.

Mindestens so alt wie die Forderung der Bürgerinitiative ist ein Antrag der FDP- und der SPD-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung. Bereits Ende 2018 forderten sie eine Bürgerbefragung zur Ausweisung von Schlachtensee als Ortsteil. Dabei sollte es vor allem darum gehen, wie das Verfahren umgesetzt werden könnte. Denn nach anfänglichem Zögern hat auch das Bezirksamt in alten Karten historische Belege gefunden, die das Anliegen der Bürgerinitiative stützen.

Doch der Antrag wird seit zwei Jahren von Ausschuss zu Ausschuss vertagt. Ende Januar gab nun der Haushaltsausschuss endlich eine Empfehlung ab. Doch darauf wollten die Schlachtenseer nicht warten, sondern einen eigenen Einwohnerantrag durchsetzen.