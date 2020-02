Die SPD-Fraktion will das neue Stadtquartier mit 2500 Wohnungen in Lichterfelde Süd besser an den öffentlichen Verkehr anbinden

In Lichterfelde Süd entstehen 2500 neue Wohnungen, mindestens doppelt so viele Menschen werden künftig in dem Quartier zwischen Osdorfer Straße und Anhalter Bahn wohnen. Die Bezirksverordneten der SPD-Fraktion rechnen mit 5000 bis 7000 zusätzlichen Autos, die täglich den neuen Kiez am Stadtrand ansteuern.