Evangelische Hochschule in Zehlendorf wird erneuert

Berlin. „Wer ist denn auf diesen Ort gekommen?“, entfuhr es dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD), als er nach der Senatssitzung in der vergangenen Woche das Auditorium der Evangelischen Hochschule Berlin (EHB) am Teltower Damm 118–122 in Zehlendorf betrat. Tatsächlich wirkt nicht nur das mit dunklem Holz vertäfelte Auditorium, sondern der gesamte Hochschulcampus wie aus der Zeit gefallen. Und das wird auch nach der Sanierung, die nun im Frühjahr beginnen soll, so bleiben. Denn das in den 50er-Jahren im Stil der Neuen Sachlichkeit vom Berliner Architekten Jakob Lehrecke errichtete Gebäudeensemble steht unter Denkmalschutz.

Alle Gebäude bekommen eine neue Wärmehülle

Der Sanierungsbedarf ist nach Angaben von Sibylle Baluschek, Sprecherin der EHB, enorm. „Alle Gebäude des Campus, also die Häuser A bis D, das Bibliotheksgebäude E und das Hauptgebäude F, erhalten eine Wärmedämmung nach den neuesten energetischen Standards“, so Baluschek. Vor dem Hintergrund des Denkmal- und Ensembleschutzes des Komplexes bedeutet dies ein große Herausforderung.

Der Campus, in dessen Mitte die Kirche der Gemeinde „Zur Heimat“ mit dem markanten Glockenturm steht, ist mit großzügigen Glasfassaden, hellen Verklinkerungen und Flachdächern ganz im Stil der Moderne errichtet. Die einzelnen Bauten in dem parkartigen Gelände sind dabei teils mit Gängen verbunden und gruppieren sich so um offene Atriumhöfe.

Das im Stil der Neuen Sachlichkeit errichtete Gebäudeensemble steht unter Denkmalschutz.

Foto: Pierre-Yves Dalka/EHB

Um den Wärmeverlust zu stoppen, müssen in den Gebäuden nun alle Fenster ausgewechselt werden. Sie werden durch moderne Isolierglasscheiben ersetzt. In den meisten Gebäuden werden dafür auch die Fensterrahmen ausgetauscht Nur in den zwei Hauptgebäuden mit besonders großen Fensterrahmen müssen diese erhalten bleiben. „Hier muss der Denkmalschutz berücksichtigt werden – auch an der Außenfassade“, betont die Sprecherin. Die Seminarhäuser erhalten eine rundum Außendämmung – inklusive Dächer. In den beiden Hauptgebäuden sei dies aus Denkmalschutzgründen ebenfalls nur eingeschränkt möglich.

„Hier kommen an der Außenfassade eine Dämmung mit Klinkerriemchen zum Einsatz“, erläutert Baluschek. Das Dach vom Audimax wird abgerissen und komplett neu aufgebaut, inklusive Innendecke. Weiterhin erhält das E-Gebäude eine Lüftungsanlage mit Wärmetauscher, ebenso das Audimax. Alle Gebäude sollen darüber hinaus an ein selbstbetriebenes Blockheizkraftwerk angeschlossen werden und so ihre eigene Wärme- beziehungsweise eigenen Strom erzeugen. Lediglich der bereits im Jahr 2010 eingeweihte Neubau, der Querriegel gegenüber dem Hauptgebäude, sei nicht involviert.

Bis zum Herbst 2022 sollen sämtliche Arbeiten abgeschlossen sein, teilt EHB-Sprecherin Baluschek weiter mit. Die Kosten für die energetische Sanierung belaufen nach Angaben der EHB auf rund 14 Millionen Euro. Der Großteil mit 8,5 Millionen Euro stammt dabei aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (BENE). Zwei Millionen Euro finanziert das Land Berlin, weitere zwei Millionen Euro die evangelische Kirche, und insgesamt 1,5 Millionen Euro steuert die EHB selbst bei. Auf dem Campus im Südwesten Berlins sind nach Auskunft der EHB etwa 1500 Studierende in den unterschiedlichen Fachrichtungen eingeschrieben.

Mit der Wahl des Tagungsortes solle der Bedeutung der Evangelischen Hochschule für die Ausbildung in den Bereichen Soziale Arbeit, Gesundheit und Erziehung im Land Berlin Rechnung getragen werden, betonte denn auch der Regierende Bürgermeister nach der Senatssitzung. „Die Evangelische Hochschule zu Berlin ist bundesweit Vorreiterin in der Akademisierung von Gesundheitsberufen und etablierte bereits vor vielen Jahren die Bachelorstudiengänge Pflege und Hebammenkunde“, sagte Müller. Zudem werde die Einrichtung des Masterstudiengangs Gesundheit/Pflege – Berufspädagogik und Kommunales Management vorbereitet, der zum Wintersemester 2020/2021 starten soll.

Bischof Christian Stäblein würdigte zudem die Unterstützung des Berliner Senats bei der energetischen Sanierung: „Dank der Förderung durch Mittel der Europäischen Union, des Berliner Senats und eigener kirchlicher Anstrengungen wird hier ein wichtiger Schritt zur Einsparung von CO2 auf den Weg gebracht. Wir sind froh, dass die energetische Sanierung des denkmalgeschützten Ensembles kurz vor der Umsetzung steht.“