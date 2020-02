Anwohner ärgern sich über das verwahrloste Gemeindewäldchen

Die Bank ist beschmiert mit Graffiti, ein Pappkarton fliegt umher, leere Flaschen stehen herum – über Müll und Vandalismus ärgert sich Petra Doßmann immer, wenn sie mit Hund Lotti im Gemeindewäldchen Zehlendorf spazieren geht. Beim Rundgang durch den Park hat sie aber noch mehr Gründe, um sich aufzuregen. Die Verwahrlosung ist die eine Seite, die mangelnde Pflege die andere. Die Tiergartengitter entlang der Wege sind verbogen, Pflastersteine lose, Spielgeräte kaputt. Das Bezirksamt verweist auf die „knappe Personalausstattung“.

Am Eingang des Parks an der Busseallee sind zwei Schilder angebracht, die vor Schmutz kaum noch zu erkennen sind. „Landschaftsschutzgebiet“ steht auf dem einen, "geschützte Grünanlage" auf dem anderen. „Hier hat sich ein Stadtplaner viele Gedanken gemacht, um einen schönen Park mit unseren Steuergeld zu gestalten“, sagt Anwohnerin Petra Doßmann. Deshalb ärgere sie sich besonders über die Verwilderung. Es sei Aufgabe des Bezirks und der Stadt Berlin, nicht alles verkommen zu lassen, „was irgendwann zum Wohle der Bürger und der Stadt aufgebaut wurde“.

Dass großer Handlungsbedarf bestehe, dafür hat sie eine Menge Beispiele. Sie zeigt ein Rondell, von dem sechs Wege sternförmig abgehen. An dieser Stelle ist zumindest noch zu erahnen, dass es sich beim Gemeindewäldchen nicht um einen Wald, sondern einen Park handelt. An vier Wegen wurden einst Rundbögen aus Metall angebracht, die wohl mit Efeu umrankt werden sollten. Doch zwei der vier Tore sind kaum noch zu erkennen. Nur noch die Seitenstützen stehen, der Rest fehlt.

Ein paar Schritte weiter ist ein Mehrgenerationenspielplatz. Zwei Holzgeräte für Erwachsenen sind eingezäunt, weil einige Ecken morsch geworden und abgebrochen sind. „Zunächst war nur eines kaputt und eingezäunt. Aber statt es zu reparieren, kam dann noch das zweite dazu“, beschwert sich die Rentnerin. Ein weiteres Zeichen für sie, dass sich keiner kümmert. Auch nicht um das Unterholz, das zuwächst und die umherliegenden Äste, über die sich nur Hund Lotti freut.

Das Bezirksamt ist über den Zustand des Parks informiert. „Leider gibt es im Gemeindewäldchen wie auch in anderen vielen Parks in unserem Bezirk Pflegemängel und auch Sachbeschädigungen“, antwortet Umweltstadträtin Maren Schellenberg (Grüne) auf die Beschwerde der Anwohnerin. Die geringe Personalausstattung ermögliche es aber leider nicht, Sachbeschädigungen immer schnell zu beseitigen. Das will Petra Doßmann so nicht gelten lassen. Seit acht Jahren wohnt sie am Gemeindewäldchen, seitdem seien die Tore am Rondell und die Tiergartengitter kaputt, sagt sie. Über die Jahre habe die Verwahrlosung immer mehr zugenommen.