Jürgen Lubnau, Vorsitzender des Fördervereins des Deutschen Blindenmuseums, in der Ausstellung an der Steglitzer Rothenburgstraße. Hinter ihm sind Harry-Potter-Bande in Blindenschrift.

Es war ein langes Ringen: Jahrelang haben der Bezirk und der Förderverein über die Zukunft des Blindenmuseums verhandelt. Das 1890 gegründete Museum in der Rothenburgstraße 14 in Steglitz ist das einzige Blindenmuseum in Deutschland. Zur Debatte standen nicht nur die Verlängerung des Nutzungsvertrages für die Räume in dem alten Backsteinbau, es ging auch um Planungssicherheit für einen anstehenden Umbau.