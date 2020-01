Kleiner Teltower Damm (Zehlendorf): Tempo 20 statt Fußgängerzone

Die Eröffnung der ersten Fußgängerzone in Zehlendorf war vor mehr als einem halben Jahr ein großes Ereignis. Der Kleine Teltower Damm – eine Seitenstraße des Teltower Damms – wurde im April 2019 für Autofahrer gesperrt. Damit sollte die kleine Geschäftsstraße, die zur Martin-Buber-Straße und zum Postplatz führt, für Fußgänger und Radfahrer sicherer und attraktiver werden. Doch das Gegenteil trat ein.

Die Autofahrer ignorierten das Verkehrszeichen und fuhren trotzdem in die Straße hinein. Jetzt wird die Fußgängerzone wieder abgeschafft. Der Straßenabschnitt wird stattdessen in eine Tempo-20-Zone umgewandelt.

Einbahnstraßen-Regelung gilt wieder

Die neuen Schilder sollen in der vierten Kalenderwoche in der Zeit vom 20. bis 24. Januar aufgestellt werden. „Damit wird aus einer gefährlichen Fußgängerzone eine verkehrsberuhigte Tempo-20-Zone“, erklärte Martin Müller-Ettler, Leiter des Straßen- und Grünflächenamtes, im Straßenverkehrsausschuss. Der Vorteil der Einrichtung eines sogenannten verkehrsberuhigten Geschäftsbereichs sei auch, dass jetzt wieder eine Einbahnstraße angeordnet werden könne.

Denn das Problem der Fußgängerzone war nicht nur, dass die Autofahrer das Schild nicht wahrnahmen sondern auch von beiden Seiten in die Straße hineinfuhren, was vorher verboten war. „In der neuen Tempo-20-Zone werden Ladezonen und Kurzzeitparkplätze eingerichtet sowie zusätzliche Fahrradbügel montiert“, so Müller-Ettler.

Tempo-20-Zone geht in Tempo-30-Zone über

Dass es das Verkehrsschild „Tempo-20-Zone“ gibt, darüber habe sich das Bezirksamt vorher informiert, sagt der Amtsleiter in Anspielung auf die Fälle in Mitte und Pankow. Während Mitte eine „Tempo-10-Zone“ eingerichtet hatte, die es laut Straßenverkehrsordnung gar nicht gibt, hatte Pankow mit dem Verkehrsschild „Tempo 10“ an einer Straße mit zahlreichen Schlaglöchern alles richtig gemacht. Eine solche Geschwindigkeitsbegrenzung gibt es, aber keine Zone dafür. Tempo-20-Zonen sind hingegen in der Straßenverkehrsordnung in Bereichen vor Geschäften erlaubt. „Bei uns wird die Zone direkt in einer Tempo-30-Zone übergehen“, erläutert Müller-Ettler.

„Es hat nicht funktioniert“

Bereits im Oktober 2019 musste die zuständige Bezirksstadträtin Maren Schellenberg (Grüne) eingestehen: „Es hat nicht funktioniert“. Eigentlich sollte die Fußgängerzone die Ecke am Teltower Damm und die Einmündung, die viele Schüler auf dem Weg zum Droste-Hülshoff-Gymnasium nutzen, sicherer machen.

Aber der Bereich war eher noch gefährlicher geworden, weil sich die Autofahrer nicht daran gehalten haben. Daran konnte auch ein Blitzer nichts ändern, den die Polizei temporär in der Fußgängerzone aufgestellt hatte. Zwar blitzte es teilweise im Sekundentakt, aber die Autofahrer wunderten sich nur, weil sie das Verkehrsschild übersehen hatten.