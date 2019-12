Berlin. Am späten Nachmittag kommt Bewegung ins Studentendorf Schlachtensee. Gegen 16 Uhr kehren die Studenten von den Vorlesungen und Seminaren zurück und bevölkern wieder das Dorf. Einige eilen geradewegs in ihr Zimmer oder Apartment, andere gehen noch in die Bibliothek – die heute „Learning Lounge“ heißt. Seit 60 Jahren ist das nun der Rhythmus an Zehlendorfer Wasgenstraße. Das wurde jetzt mit einem Festakt gefeiert.

Hell erleuchtet war der Dorfplatz an diesem Tag – das Gemeinschaftshaus wurde in blauem Licht angestrahlt. Vor dem feierlichen Empfang hatte Bettina Widner, Mitarbeiterin im Studentendorf Schlachtensee, zu einem Rundgang durch das Dorf eingeladen. Nach heutigen ästhetischen Ansprüchen würden die Häuser rund um den Dorfplatz eher als unspektakulär gelten. Vor 60 Jahren war die Architektur hingegen revolutionär.

Zwölf Herrenhäuser und sechs Damenhäuser

Das Studentendorf Schlachtensee wurde ab 1959 mit der Förderung der amerikanischen Regierung und er Henry-Ford-Stiftung in drei Bauabschnitten errichtet. 28 Häuser entstanden insgesamt. Zuerst zwölf Herrenhäuser und sechs Damenhäuser, dazu das Bürgermeisteramt, ein Ladengeschäft und die Bibliothek. Von 1962 bis 1964 folgten ein Doppelwohnhaus, das Gemeinschaftshaus sowie das Wohnhaus des akademischen Direktors. Vollendete wurde die Anlage Mitte der 70er-Jahre mit vier fünfgeschossigen Wohngemeinschaftshäusern.

Seit 2006 gehört das Quartier zu den Kulturdenkmalen von nationalem Rang. Die 930 Plätze verteilen sich auf verschiedene Wohngruppen und Apartments. Die kleinsten Zimmer sind zehn Quadratmeter groß mit Gemeinschaftsküche und -bad. Es gibt aber auch Zimmer, in denen sich nur zwei Parteien ein Bad teilen und kleine Wohnungen mit zwei Zimmern. Die Mieten liegen zwischen 270 und 460 Euro. Das Dorf ist zu 99 Prozent ausgelastet. Das eine Prozent geht auf das Konto des Gästehauses, das den Teilnehmern von Sommerkursen und anderen Gruppen zur Verfügung steht und zwischen den Wechseln immer mal ein Tag leer ist.

Viele Plätze, um miteinander ins Gespräch zu kommen

Demokratie – das war das oberste Leitbild für die Planung des Studentendorfes. „Egalität unter Wahrung der Individualität“, so beschreibt es Bettina Widner den Anspruch. Dafür führt sie gleich mehrere Beispiele an. So ähnle der Dorfplatz zum Beispiel einer griechischen Agora. Die ersten Häuser wurden nicht in die Höhe sondern horizontal in die Breite gebaut. Alle sollten das gleiche Wohngefühl und den gleichen Ausblick aus den Flachbauten haben.

Im Haus 10 zeigt Bettina Widner noch eine Besonderheit: Der Gang, von dem die Zimmer auf beiden Seiten abgehen, ist ungewöhnlich schmal. „Das war extra so geplant, damit die Bewohner im Vorbeigehen Blickkontakt aufnehmen müssen und am besten noch miteinander ins Gespräch kommen“, sagt Verantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit. Zusammenkommen, zusammenreden – alles ist im Studentendorf darauf ausgerichtet.

Jedes Zimmer hat seinen eigenen Charakter

Doch trotz aller Gleichheit der Bewohner, hatte doch jeder seinen eigenen ganz persönlichen Rückzugsort. „Kein Zimmer ist wie das andere“, sagt Bettina Widner. Natürlich seien alle mit Bett, Schreibtisch und Einbauschrank ausgestattet. Doch sie unterschieden sich in den Details: So hätten sie immer andere Fenster und Farben, die holzverschalte Wand gebe es zwar in jedem Zimmer, aber immer auf einer anderen Seite, Regale und Betten seien an anderen Stellen. „Wer von einer Party nach Hause kommt, weiß sofort, dass er in seinem Zimmer gelandet ist“, sagt Widner und lacht.

Zweimal gab es Pläne, das Studentendorf abzureißen, die Studenten wehrten sich in den Jahren 1990 bis 1991 und 1999 bis 2002 erfolgreich dagegen. Die Abrissdiskussion wurde mit der Gründung einer Genossenschaft beendet. Nach der Erhebung in den Rang eines Nationalen Kulturdenkmals 2006 begann die behutsame Modernisierung der Häuser. Das Dorf ist in seien inneren Strukturen vollständig erhalten, auch das Mobiliar ist größtenteils noch die originale Ausstattung.

WG-Häuser werden jetzt saniert

Bis 2018 konnten die ersten 17 Gebäude erneuert werden. Vor kurzem wurden auch das Rathaus und die ehemalige Bürgermeisterei fertiggestellt. Im Moment ist eines der WG-Häuser eingerüstet, das zweite soll im Anschluss saniert werden. Die Häuser in der 70er-Jahre Ästhetik werden mit neuen Bädern, Küchen, Dächern und Fenstern ausgestattet. „Das Schmuddelige soll weg, aber die Farben zum Beispiel, das Ocker und das Braun, bleiben erhalten“, erläutert Bettina Widner. Die Erneuerung des Studentendorfes wird voraussichtlich im Jahr 2023 abgeschlossen sein.

Zum Festakt trafen sich Gäste und Genossenschaftsmitglieder im Gemeinschaftshaus. Dort gibt es nicht nur einen Theatersaal sondern auch den Club 18, der von der Jugend aus der näheren Umgebung geschätzt wird, einen Fitnessraum und einen Waschsalon. „Die Genossenschaft plant, aus dem Gemeinschaftshaus ein Kulturzentrum zu machen“, sagt Widner. Mit den Kammerspielen in Kleinmachnow sei man schon im Gespräch.