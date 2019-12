Asbest in Fensternischen im Rathaus Zehlendorf gefunden

Der Verdacht hat sich bestätigt: In einzelnen Büros im Rathaus Zehlendorf sind Asbestfasern gefunden worden. Das hat ein Zwischengutachten eines vom Bezirksamt beauftragten Ingenieurbüros ergeben. Betroffen sind die Gebäudebereiche B und E – also Anbauten, die aus den 60er- und 70er-Jahren stammen. In den zwei anderen Gebäudeteilen C und D, die auch aus dieser Zeit stammen, ist kein Asbest gefunden worden. Nach Auskunft des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf handelt es sich um „Kleinstmengen weniger Fasern“. Meist sei nur ein einzige Faser in den Fensternischen der Büros gefunden worden. In keiner der Proben habe es eine hohe Menge des Schadstoffes gegeben.

Alle betroffenen Büros werden gereinigt

In den nächsten Tagen und Wochen sollen alle Fensternischen in den betroffenen Büros von einer Asbestsanierungsfachfirma gereinigt werden. Zusätzlich wird eine Grundreinigung aller Räume in den Bauteilen in Auftrag gegeben. Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind, wird noch einmal die Raumluft gemessen, um auch die kleinstmögliche Belastung durch Asbest auszuschließen.

Woher die krebserregenden Schadstoffe kommen, muss noch untersucht werden. Nach derzeitigem Sachstand geht das Bezirksamt von gebundenen Asbestzement in den außenliegenden Fensterbrettern aus. Dort könnten sich aufgrund der witterungsbedingten Belastung im Laufe der Jahre einige Fasern gelöst haben und durch die geöffneten Fenster in die Büros gelangt sein.

Räume werden nicht dauerhaft gesperrt

Eine dauerhafte Sperrung der Räume sei nach Auskunft des Ingenieurbüro nicht notwendig, sagte Cerstin Richter-Kotowski (CDU), Bezirksbürgermeisterin von Steglitz-Zehlendorf. Trotzdem habe sie entschieden, dass alle Mitarbeiter, die es wünschen, bis zum Abschluss der Reinigungsarbeiten in den betroffenen Bauteilen ihren Dienst entweder in einem anderen Gebäude oder an einem anderen Ort ausüben dürfen.

Wie berichtet, waren in der vergangenen Woche bei Renovierungsarbeiten mögliche Asbestspuren zunächst in zwei Räumen festgestellt worden. Aufgrund des Verdachts hat das Hochbauamt ein Ingenieurbüro beauftragt, Proben zu nehmen.

In einem ersten Gutachten bestätigte das Büro den Fund von „schwach gebundenem Asbest in Spuren“. Beide Räume sind daraufhin umgehend gesperrt und weitere Untersuchungen angeordnet worden. Die ersten Ergebnisse liegen jetzt in Form eines Zwischengutachtens vor, endgültige Ergebnisse sind noch im Laufe dieser Woche zu erwarten.

Sanierung des Rathauses seit langem geplant

Seit langem soll das alte denkmalgeschützte Rathaus mit seinen Anbauten saniert werden. Mehr als zehn Jahre wird bereits daran geplant, in diesem Jahr hat der Bezirk die Zusage des Senats über 70 Millionen Euro bekommen. In einem ersten Schritt sollen die Keller in dem Altbau aus dem Jahr 1929 trockengelegt und die Fassade ausgebessert werden. Für die zwischen 1960 und 1970 entstandenen vier Anbauten werden noch verschiedene Szenarien geprüft – vom Abriss und Neubau über Teilabriss und Sanierung der bestehenden Gebäude.