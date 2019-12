Mehr Blumen und weniger Parkplätze im Weddigenweg

Berlin. Der Weddigenweg in Lichterfelde ist eine kleine Anwohnerstraße mit Kopfsteinpflaster und Parkplätzen auf beiden Straßenseiten. Das wollen die Bezirksverordneten der Grünen ändern. Sie haben den Vorschlag gemacht, dass die Autos nur noch auf einer Seite parken. Auf der anderen soll der Gehweg am Straßenrand bepflanzt werden. Bei der Gestaltung mit Blumen und Straßengrün setzen sie auf das Engagement der Anwohner. Doch die würden lieber ihre Parkplätze behalten.

Am Abend sind alle Parkplätze weg

„Hier stehen nicht nur Villen sondern viele Mehrfamilienhäuser“, sagt eine Anwohnerin. Die Bankkauffrau wohnt seit 13 Jahren im Weddigenweg und ärgert sich über den Vorschlag. Die Parkplätze würden alle gebraucht werden. Seit dem Bau der neuen Dreifelderhalle in der benachbarten Goetheschule an der Drakestraße sei das Parken wegen der Trainingszeiten der Vereine ohnehin eine Herausforderung. „Und bei uns ist wirklich grün, da brauchen wir nicht unbedingt noch mehr Pflanzen“, sagt die 50-jährige Lichterfelderin. Ihr Vorschlag: „Wenn die Bezirkspolitiker mehr Grün in den Straßen haben wollen, sollen sie doch in ihrer eigenen anfangen und dort die Parkplätze wegnehmen.“

Der Antrag, in dem die Grünen mehr Straßenbepflanzungen fordern, bezieht sich nicht nur auf den Weddigenweg, sondern auch auf die Paulinenstraße in Lichterfelde und auf die Hüninger Straße in Zehlendorf. „Durch die Änderung der Parkordnung könnten die Fläche, die nicht versiegelt sind, begrünt werden“, sagt Bernd Steinhoff, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bezirk. An den Straßen wolle man exemplarisch zeigen, wie die Gegend mit den Anwohnern ökologisch aufgewertet werden könnte. Die derzeitige Parkanordnung sei absurd, den eigentlich dürfe man zwischen den Bäumen nicht parken, weil die Wurzeln kaputt gehen würden. Zudem gebe es zwischen den Bäumen nicht so viele Stellplätze.

Umweltausschuss hat schon zugestimmt

Die Bezirksverordneten haben bereits im Umweltausschuss über den Antrag der Grünen diskutiert. Dort wurde er noch einmal geändert. So sollen die Anwohner jetzt sofort mit einbezogen werden, wenn das Bezirksamt den Bedarf der Stellplätze prüft und sein Urteil abgibt. Mit dieser Änderung wurde der Antrag beschlossen. In einem nächsten Schritt ist er im Ausschuss für Straßenverkehr auf der Tagesordnung. Dort wurde er schon einmal vertagt und steht jetzt im Januar 2020 zur Debatte.

Die Anwohner wollen diesmal aufpassen. Wie die Bankkauffrau erzählt, seien sie vor Jahren schon einmal von einer Änderung der Parkordnung überrascht worden. Über Nacht wäre in der nächsten Querstraße, der Potsdamer Straße, nur noch das einseitige Parken mit Rädern auf dem Gehweg erlaubt gewesen. Noch bevor die Anwohner darüber informiert und die Schilder geändert worden sind, hätte das Ordnungsamt fleißig Knöllchen geschrieben. „Wir wussten gar nicht, was wir falsch gemacht hatten, bis die neuen Parkschilder kamen“, sagt die Lichterfelderin. Noch einmal wolle sie so eine Überraschung nicht erleben.