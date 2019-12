Die Jesus-Christus-Kirche in Dahlem ist bekannt für ihre besondere Akustik. Fast jeden Tag werden Tonaufnahmen in der Kirche gemacht.

Sanierung Ein neues Dach für die Jesus-Christus-Kirche in Dahlem

Einen Termin für eine Veranstaltung in der Dahlemer Jesus-Christus-Kirche an der Hittorfstraße zu bekommen, ist nicht einfach. Auch an diesem Morgen ist der Raum vor dem Altar bereits seit 8 Uhr besetzt, Schüler des Arndt-Gymnasiums proben für ihr Weihnachtskonzert.