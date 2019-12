Gerade erst wurde das Konzept für das neue Stadtquartier in Lichterfelde Süd vorgestellt. Die Groth Gruppe wird die Siedlung Neulichterfelde mit 2000 Wohnungen und 420 Reihenhäusern errichten. Jetzt gehen die Planung bereits weiter in die Details: Nachdem Verkehrsverwaltung, Denkmalschutz und Forsten ihre Einwände und Anregungen abgegeben haben, wurden einige Planungsdetails konkretisiert und im Stadtplanungsausschuss vorgestellt.

Weitere Gutachten angefordert

Konkret geht es um Themen wie Verkehr, einen weiteren S-Bahnzugang, Denkmalschutz, Schule und Sport, ein Umweltzentrum, Ausgleichsflächen für Bäume und Wald sowie die Regenwasserversickerung. Für einige Punkte müssen noch vertiefende Untersuchungen und Gutachten durchgeführt werden, für andere gibt es schon genaue Vorgaben.

Zweiter südlicher S-Bahnzugang geplant

Das betrifft zum Beispiel die Busanbindung. Ursprünglich sollte der 284 in das Quartier hineinfahren und dort wenden. Die Senatsverkehrsverwaltung hat andere Vorstellungen: Sie fordert, dass der Bus außen an der Wohnsiedlung parallel zur Bahntrasse vorbeigeführt wird.

Die Linie soll bis zu einem zweiten, südlichen S-Bahnzugang fahren, der nach Auskunft von Sabine Lappe, Leiterin des Stadtplanungsamtes, derzeit noch in Planung ist. Der Bus soll dann noch bis zum südlichen Ende des Quartiers fahren und dort wenden. Die Buslinie 186 fährt weiterhin wie bisher bis zur Reaumurstraße und wendet dort.

Verkehrsknoten am Landweg

Wie die Erschließung des Wohnviertels von außen funktionieren kann, soll mit einem neuen Gutachten herausgefunden werden. Darin geht es vor allem um die Knoten am Landweg und an der Reaumurstraße, die jetzt von dem beauftragten Büro Spreeplan untersucht werden. Das Büro wird unter anderen prüfen, inwieweit Ampeln den Verkehr entzerren können.

Beschlossen ist auch schon der Standort des Fahrradparkhauses. Es wird in ein Gebäude zwischen Stadtplatz und S-Bahnstation Lichterfelde Süd integriert und ist damit auch gut aus der benachbarten Thermometersiedlung zu erreichen. Die InfraVelo wird das Fahrradparkhaus künftig betreiben.

Mit dem Denkmalschutz ist zudem geklärt, an welchen Standorten Baracken des Kriegsgefangenenlagers stehen bleiben. Auf dem Gelände waren im Zweiten Weltkrieg bis zu 2600 Zwangsarbeiter untergebracht. Eine Baracke wird am Landweg als Ausstellungsort ausgebaut. „Sie soll aber nicht ständig zugänglich sein, sondern nur auf Anfrage“, erklärte Sabine Lappe. Auch ein Betreiber werde noch gesucht.

Jugendfreizeitheim auf dem Gelände der Schule

In der zweiten Baracke hatte die Reichsbahnverwaltung ihren Sitz, der das Gelände vorher gehört hat. Dieses Haus steht auf dem künftigen Schulgelände und wird als Jugendfreizeiteinrichtung ausgebaut. Nach Auskunft der Leiterin des Stadtplanungsamtes wird die Groth Gruppe den Ausbau übernehmen. Der Erhalt einer dritten Baracke war geplant, ist aber nicht umsetzbar, weil sie zu baufällig ist. Es werden jetzt einzelne Elemente des Gebäudes in die Ausstellungsbaracke integriert.

Für Schule und Sport stehen insgesamt 11.300 Quadratmeter zur Verfügung. Der viergeschossige Schulbau wird eine sogenannte Compartment-Schule sein, die aus vielen kleinen Bildungseinheiten in einem Haus besteht. Für den Sport ist eine Dreifelderhalle geplant. Der Sportplatz wird ein Umkleidegebäude bekommen, damit der Platz von Vereinen genutzt werden kann.

Konzept für Übergangsbereiche zur Weidelandschaft

Für das Umweltbildungszentrum wird die Groth Gruppe ein Grundstück zur Verfügung stellen. Es wird südlich des Stadtplatzes am Übergang zwischen den Wohnquartieren und der Weidelandschaft entstehen. Generell wird noch daran gearbeitet, wie diese Übergangsbereiche zur Natur gestaltet werden können. Die Weidelandschaft soll künftig nur beschränkt zugänglich sein. Das Wegekonzept wird noch erstellt.

Baustart für das Stadtquartier Ende 2020

Alle Aspekte sowie die Ergebnisse der weiteren Untersuchungen, die zu Ausgleichsflächen und zu Regenwasserversickerung erstellt werden, fließen in den neuen Bebauungsplan ein. Sobald er fertig ist, wird er der Öffentlichkeit präsentiert.

Baustart für das neue Stadtquartier zwischen Anhalter Bahn und Osdorfer Straße in Lichterfelde Süd soll Ende 2020 sein. Es wird ein Beispiel für das urbane Leben im 21. Jahrhundert werden. Investor Klaus Groth will dort seine Vision für die Stadt der Zukunft umsetzen. In Fragen der Mobilität, Energie, Bildung und Community sowie Umwelt und Naturschutz kooperiert Groth deshalb mit verschiedenen Partnern. Ihr gemeinsames Ziel ist es, ein eng vernetztes und nachhaltiges Quartier zu schaffen.