Weihnachten Erstmals zwei Wunschbäume in Steglitz und Zehlendorf

Im vergangenen Jahr hatte Steglitz-Zehlendorf zum ersten Mal einen Wunschbaum im Rathaus Zehlendorf aufgestellt. Kinder, denen aus verschiedensten Gründen ihr Weihnachtswunsch nicht erfüllt werden konnte, hängten dort ein Kärtchen an, in der Hoffnung, doch noch das ersehnte Geschenk zu bekommen. Gleich im ersten Jahr wurden im Südwesten mit 220 Paketen die meisten Wünsche berlinweit erfüllt. Jetzt, im zweiten Jahr der Teilnahme, sollen nun zwei Wunschbäume am Freitag, 29. November, aufgestellt werden: einer im Rathaus Zehlendorf und einer im Rathaus Steglitz.