700.000 Euro für die Umgestaltung des Hermann-Ehlers-Platzes

Besonders einladend sieht der Hermann-Ehlers-Platz in Steglitz nicht gerade aus.

Es tut sich endlich etwas am Hermann-Ehlers-Platz in Steglitz: Der wohl unwirtlichste Platz des Bezirks – an dem sich S-Bahn, U-Bahn, Stadtautobahn und viele Buslinien kreuzen und die meisten Passanten nur vorüberhetzen – soll umgebaut und saniert werden. 700.000 Euro stehen dafür nach Auskunft von Bezirksstadträtin Maren Schellenberg (Grüne) aus dem Sondervermögens Infrastruktur der wachsenden Stadt (Siwana) zur Verfügung.