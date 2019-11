Im März startet Steglitz-Zehlendorf eine Werbekampagne auf der U3: Der Bezirk will Touristen an die Krumme Lanke locken.

Tourismus in Berlin Steglitz will Touristen aus Kreuzberg anlocken

Berlin. Was der eine zu viel hat, hat der andere zu wenig. Während in Friedrichshain und Kreuzberg oft mehr Touristen als Anwohner auf den Straßen unterwegs sind, ist die Zahl der Gäste in Steglitz und Zehlendorf überschaubar. Dabei steht der Südwesten mit viel Grün, viel Wasser und Weltkultur-Erbestätten gar nicht so schlecht da im Vergleich zum hippen Innenstadtbezirk. Doch Reiseführer machen oft am S-Bahnring Schluss. Deshalb wollen Friedrichshain-Kreuzberg und Steglitz-Zehlendorf künftig bei der Tourismuswerbung gemeinsame Sache machen. Im März startet eine Kampagne in der U-Bahnlinie 3, die die Warschauer Straße mit der Krummen Lanke verbindet. Wer einsteigt, soll am besten sitzenbleiben und erst in Dahlem Dorf oder an den Seen aussteigen.