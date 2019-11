Private Kant-Schule feiert 60 Jahre im neuen Schulhaus

Eine blaue Hand ist von Emilia, Lhanze hat sich für Orange entschieden. Rosa ist der Favorit: Aylin, Clara und Vanessa haben einen Handabdruck in dieser Farbe hinterlassen. Die Klasse 5b der Internationalen Grundschule war am Donnerstagmittag dabei, noch vor dem Festakt zum 60-jährigen Bestehen der Privaten Kant-Schulen eine Wand in ihrem neuen Schulhaus an der Körnerstraße 49 zu gestalten. Am Freitag, 15. November, wurde das markante Gebäude an der Westtangenten feierlich im Kant-Forum eröffnet.

Grundschule und Kant-Forum unter einem Dach

Vor fast genau zwei Jahren war die Grundsteinlegung, 23 Millionen Euro investierte die Stiftung Private Kant-Schulen gGmbh in den Neubau, der dringend gebaucht wurde, um mehr Platz für die Schüler zu haben.

Das Haus hat zwei Teile: In dem einen sind derzeit 460 Grundschüler in 23 Klassen- und Fachräumen untergebracht, in dem anderen Teil befindet sich das Kant-Forum, mit einem Veranstaltungssaal mit 600 Plätzen, zwei Sporthallen, einem Ausstellungsraum und Seminarräumen.

„Das Forum kann von allen Kant-Schulen genutzt werden“, sagt der Geschäftsführende Direktor Andreas Wegener. So soll es dort zum Beispiel auch eine Akademie für die Erwachsenenbildung geben mit Seminaren für die Beschäftigten der Schulen und den Eltern der Schüler.

Oberschule hat mehr Platz

Die Grundschüler sind von dem Nachbargebäude an der Körnerstraße 11 in den Neubau gezogen. „An unserem alten Standort haben wir jetzt mehr Platz für die Oberschule und hier ist mehr Platz für die Grundschüler“, erläutert Wegener bei einem Rundgang durch das Haus.

Die Schüler werden derzeit in 19 Klassen bis zum sechsten Schuljahr unterrichtet. Der Tag beginnt um 7.30 Uhr mit der Frühbetreuung, Unterrichtsbeginn ist 8 Uhr. Bis 16.45 Uhr können die Kinder in der Spätbetreuung an der Schule bleiben.

Unterricht in englischer Sprache

Die Internationale Grundschule ist ein bilingualer Zweig. Von der ersten Klasse an lernen die Kinder Englisch. „Zunächst werden sie in zwei Fächern in englischer Sprache unterrichtet“, sagt Grundschulleiter Nikolaus Harloff.

Zur Auswahl stehen die Fächer Kunst, Sport und Musik. Das bedeute, dass etwa ein Drittel des Unterrichts, in englischer Sprache stattfinde, so Harloff. Der Englisch-Anteil werde bis zur sechsten auf 50 Prozent gesteigert. Das Schulgeld beträgt an der Internationalen Grundschule 490 Euro.

330 Gäste zum Festakt

Zum Festakt am Freitag im Veranstaltungssaal des Kant-Forums waren 330 Gäste geladen. Mit dabei waren auch die Schul- und Stiftungsgründer Horst W. Seidel und seine Frau. 1957 hatte der damals 27-jährige Lehrer Horst Seidel zunächst eine Nachmittagsbetreuung für Schulkinder eröffnet.

Die Hausaufgaben- und Nachhilfezirkel fanden großen Zuspruch, vor allem bei berufstätigen Eltern. Sie waren es auch, die den Lehrer dazu drängten, eine Schule zu gründen. 1959 startete Seidel seine erste Oberschule mit Mittagessen und Nachmittagsangeboten. Zwei Jahre später kam die zweite Schule in der Steglitzer Grunewaldstraße dazu, und 1967 eröffnete er die erste Ganztagsgrundschule in Berlin in freier Trägerschaft.