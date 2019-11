Am Freitag geht’s los: 1,5 Millionen Lichtpunkte tauchen den Botanischen Garten bis Anfang Januar in ein märchenhaftes Licht.

Berlin. Nach und nach gingen alle Lichter in Bäumen, Hecken und auf Wiesen an – bis zur letzten Minute wurde zur Generalprobe am Donnerstagabend für die Lichtshow „Christmas Garden“ gebastelt.