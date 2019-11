Hunde: Im Rathaus Zehlendorf dürfen Mitarbeiter ihre Vierbeiner mit ins Büro nehmen

Knapp war das Votum und die Fraktionen waren sich auch nicht einig: Aber am Ende hat der Hund gewonnen. Mitarbeiter dürfen künftig ihr Haustier mit ins Büro ins Rathaus Zehlendorf nehmen. Das haben die Bezirksverordneten am Mittwochabend beschlossen. Die Fraktionen der FDP und Linken stimmten dagegen, einige SPD-Verordnete enthielten sich. Aber die schwarz-grüne Zählgemeinschaft setzte sich durch.

Projekt kann auf alle Dienststellen ausgeweitet werden

Jetzt soll ein Pilotprojekt gestartet werden. Zunächst wird das Bezirksamt nachfragen, ob es in der Belegschaft Interesse gibt, Hunde mit zur Arbeit zu nehmen. Ist das das Fall, darf Bello seinen Tag unter dem Schreibtisch verbringen und in der Mittagspause mit Herrchen oder Frauchen eine Runde gehen. Ist das Pilotprojekt unter Festlegung bestimmter Kriterien erfolgreich, soll es auf alle in Frage kommenden Dienststellen ausgeweitet werden.

Arbeitsklima verbessert sich

Den Antrag, Bürohunde im Rathaus Zehlendorf zuzulassen, hatten die Fraktionen von CDU und Grünen gestellt. Sie begründen ihr Anliegen damit, dass es schon an vielen Arbeitsplätzen der willkommene Normalfall sei, die Vierbeiner mitzubringen. Studien hätten nachgewiesen, dass das Arbeitsklima sich verbessert ohne dass die Arbeit selbst darunter leide.

Zudem wäre es ein aktiver Beitrag zum Tierschutz. „Natürlich muss dabei auch auf Allergiker und Menschen, die Angst vor Hunden haben Rücksicht genommen werden“, heißt es in dem Antrag. Hunde waren bereits einmal im Rathaus Zehlendorf erlaubt. Dann wurde es durch ein Mitglied des Bezirksamtes verboten.

Keinen Anspruch, Hund mitzubringen

Einen Anspruch, ihren Hund oder ihre Katze mit zur Arbeit zu bringen, haben Arbeitnehmer nicht. Darauf weist der Rechtsschutz des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) hin. Es fällt unter das Haus- und Weisungsrecht des Arbeitgebers, Haustiere zu verbieten. Das Mitbringen ist deshalb nur nach Absprache mit dem Chef erlaubt. Wer den Hund ohne Erlaubnis mitbringt, riskiert im schlimmsten Fall eine Abmahnung oder Kündigung.