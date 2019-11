So soll das Alliiertenmuseum am neuen Standort aussehen

Panzer, Flugzeuge, Helikopter, Jeeps, aber auch Spionagetunnel, originale Mauerteile und der Checkpoint Charlie – das alles soll im Alliiertenmuseum in Tempelhof im Hangar 7 zu sehen sein. Das Museumskonzept verspricht neue Dimensionen. Zeitgeschichte soll aus mehreren Perspektiven, vor allem aus nationalem und internationalen Blickwinkel betrachtet werden. Zudem wird es alle modernen Standards – vom Kinderbereich über den Museumsshop bis zum Restaurant – erfüllen. „Es soll ein Ort sein, wo die Besucher etwas mitnehmen, etwas lernen, etwas erleben“, sagt Jürgen Lillteicher, Direktor des Alliiertenmuseums. Er hat das Konzept für den neuen Standort gerade fertiggestellt.

Jetzt ist der Bund, dem das Museum unterstellt ist, gefordert. Er müsse die Kosten- und Umzugsfragen klären, sagt Katrin Dietl, Sprecherin der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. In ihrem Haus seien die aktuellen Diskussionen des Bundes nicht bekannt. Der Mietvertrag zwischen allen Beteiligten sei seit Ende 2018 ausverhandelt und vom Aufsichtsrat der Tempelhof Projekt GmbH beschlossen.

Varianten werden immer noch geprüft

Ziemlich vage äußert sich die zuständige Stelle beim Bund, in diesem Fall die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BMK), Monika Grütters (CDU). „Die Prüfungen der Varianten und eine Abstimmung mit dem Land Berlin dazu dauern weiterhin an“, sagt ihr Referent Walter Schmidt. Das Ergebnis bleibe abzuwarten. Daher könnten keine validen Aussagen zum weiteren Projektverlauf gemacht werden.

Im Jahr 2012 wurde der Umzug des Alliiertenmuseums von Dahlem auf das Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof beschlossen, 2013 im Koalitionsvertrag der Bundesregierung verankert. Im November 2015 hat der Haushaltsausschuss des Bundestages auf der Grundlage eines ersten Konzeptes 27 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Dann wurde der Hangar für die Flüchtlinge gebraucht, das Projekt ruhte. 2018 wurde das Projekt zu einer Baumaßnahme der Bundesregierung unter der Trägerschaft der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima). Das erforderte eine Neuplanung nach den Vorschriften der Bundesbaumaßnahmen.

2000 Quadratmeter mehr Fläche in Tempelhof

Wie wird ein Hangar zum Museum? Diese Frage war Ausgangspunkt der neuen Planungen. In Dahlem stehen der Ausstellung 5000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung, in Tempelhof werden es 7000 Quadratmeter sein. Einen besonderen Ort mit Aufenthaltsqualität will Direktor Jürgen Lillteicher schaffen. Nicht aus dem Lehrbuch geplant sondern mit neuen Zugängen zur Historie. „Wir wollen die Erfolgsgeschichte nach 1945 erzählen“, sagt Lillteicher. Es gebe in Berlin mehrere Einrichtungen, die sich mit der NS-Diktatur und dem SED-Unrechtsstaat beschäftigten. Aber keinen Ort, der die Nachkriegsgeschichte und die Demokratie-Entwicklung im Kalten Krieg in den Mittelpunkt rücke. Themen wie die Potsdamer Konferenz, die Luftbrücke, der Checkpoint Charlie gehörten dazu.

Für Lillteicher gibt es keine Alternative zu einem Umzug. „Was Tempelhof bietet, kann an der Clayallee nie erreicht werden“, sagt der Direktor. Wenn das Museum am Zehlendorfer Waldrand bliebe, würde es irgendwann ein kleines Stadtteilmuseum von Steglitz-Zehlendorf werden. Dazu sei aber die Geschichte zu wichtig. Zudem könnten große Objekte, wie Helikopter, in Dahlem nicht gezeigt werden. Das sei aber in der gigantischen Halle in Tempelhof möglich, die auch in Höhe und Weite erhalten bleiben solle.

In sieben Jahren könnte Eröffnung sein

Sobald die Kosten vom Bundeshaushalt bewilligt sind, kann ein Architekturwettbewerb starten. Auf der Grundlage des Siegerentwurfs müssen dann nochmals die Kosten kalkuliert werden. Nach Ansicht von Jürgen Lillteicher könnte das neue Alliiertenmuseum in sieben Jahren in Tempelhof eröffnen. „Dort ist der historische Ort für dieses Museum“, schwärmt der Direktor. Es gehöre dorthin, wo die Luftbrücke war und nicht in ein Kino in Zehlendorf.

Das Museum wurde nach dem Abzug der Alliierten 1994 an der Clayallee 135 im früheren US-Soldatenkino Outpost und der ehemaligen Nicholson-Bibliothek eröffnet. In der Dauerausstellung geht es schwerpunktmäßig um die Zeit vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zur Luftbrücke 1948/1949. Gezeigt werden unter anderem Landkarten von Berlin mit der geplanten Sektorenaufteilung, Uniformen, historische Schilder, erste Tageszeitungen, Unterlagen zur Entnazifizierung und CARE-Pakete. Der Eintritt ist frei.