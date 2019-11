Walther-Schreiber-Platz (Steglitz-Zehlendorf): Darum ist der Radweg rot-grün

Die Anwohner wundern sich über die neue Farbgebung am Walther-Schreiber-Platz. Doch es geht um die Sicherheit in Kreuzungsbereichen.

Was ist das? Die Steglitz-Zehlendorfer und Schöneberger wundern sich. Mit wochenlanger Verspätung haben die Markierungsarbeiten für einen grünen Radweg in der Schloßstraße und der Rheinstraße nun endlich am Walther-Schreiber-Platz begonnen. Aber das erste Stück ist nicht nur grün sondern rot-grün, dazwischen gibt es farblose Bereiche, wie zum Beispiel an der Peschkestraße.